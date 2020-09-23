إغلاق ليلي للمطاعم والمحلات في برلين وفرانكفورت لاحتواء كورونا

أعلنت مدينتا برلين وفرانكفورت الثلاثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) فرض إغلاق جزئي ليلا والحد من الأنشطة الاجتماعية مع الارتفاع المقلق لعدد الاصابات بكوفيد-19.

ففي العاصمة الألمانية، على غالبية المتاجر وكل المطاعم والحانات أن تغلق أبوابها من الساعة 23.00 (الحادية عشرة ليلا) حتى السادسة صباحا اعتبارا من السبت وعلى الأقل حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود، لكن الأخيرة لن يسمح لها ببيع الكحول ليلا. وقال ديرك بيرينت المكلف حقيبة العدل في مدينة برلين في مؤتمر صحافي "بعد ثلاث كؤوس من النبيذ، يصبح احترام القيود أقل".

وقررت بلدية العاصمة أيضا الحد بشدة من التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، ينبغي ألا تتجاوز التجمعات في الخارج بين الساعة 23.00 والسادسة صباحا خمسة أشخاص. وخلال النهار، يسمح بعدد أقصى هو خمسون شخصا.

لكن القيود تبقى أشد بالنسبة إلى التجمعات في الداخل، إذ لا يسمح لأكثر من عشرة أشخاص بأن يتجمعوا خلال النهار بعدما كان هذا العدد 25 الأسبوع الفائت.

مشاهدة الفيديو 02:56 شارك جائحة كورونا وحياة الليل في برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gFVs كورونا قد تنهي حقبة نوادي برلين الليلية

وفي الأيام السبعة الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات في العاصمة الألمانية السقف الذي يعتبر حرجا.وبلغ عدد الحالات بين كل مئة ألف من سكان برلين في الأسبوع الأخير 44.2 شخص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت بلدية فرانكفورت فرض حظر ليلي بحلول الجمعة ولأسبوع واحد على الأقل بين الساعة 22.00 والساعة السادسة صباحا بالنسبة إلى المطاعم، إضافة إلى حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة، مع فرض إلزامي للكمامة في الشوارع التجارية وداخل المحال.

ووصف رئيس بلدية فرانكفورت بيتر فيلدمان هذه الاجراءات بأنها "مشددة جدا"، لكنه لفت إلى أنها ستتيح "منع الإغلاق والحفاظ على حركة الاقتصاد".

وأوضح أن ممثلي المدن الألمانية العشر الكبرى سيجتمعون الجمعة لتبني نهج مشترك في التصدي للوباء.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)