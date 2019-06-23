 إغلاق صناديق الاقتراع في إسطنبول وبدء فرز الأصوات | أخبار | DW | 23.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إغلاق صناديق الاقتراع في إسطنبول وبدء فرز الأصوات

بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المعادة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في عموم المدينة. ويرى عدد من المراقبين أنّ الانتخابات المعادة في إسطنبول ستؤدي لإضعاف الرئيس التركي أردوغان، أياً تكن النتيجة.

Bildkombo Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu Türkei Wahlen

أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات اليوم الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي أصبحت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان واختبارا لديمقراطية تركيا التي تمر بحالة من الضعف، وفق الكثير من المتابعين للشأن التركي. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة في أكبر مدينة تركية.

وفي الاقتراع الأول الذي أجري في 31 آذار/ مارس وألغيت نتائجه لاحقا، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

مختارات

6.2019)

ويتنافس في هذا الاستحقاق المرشح القريب من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرام إمام أوغلو الذي فاز بالاقتراع السابق بفارق بسيط. ويعتبر عدد من المراقبين أنّ هذه الانتخابات الجديدة ستؤدي إلى إضعاف اردوغان، أياً تكن النتيجة.

وبعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيلاً من الطعون، ألغت اللجنة العليا للانتخابات الاقتراع ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو. وأشارت اللجنة في قرارها إلى سلسلة مخالفات متعلقة خصوصاً باختيار رؤساء أقلام الاقتراع، واعتبرت أنّ عدد بطاقات الاقتراع المشكوك بها تتخطى الـ300 ألف.

غير أنّ أسئلة أخرى بقيت مطروحة، خصوصاً حول سبب إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول وليس نتائج أعضاء المجلس البلدي المقربين بغالبيتهم من حزب العدالة والتنمية. ويرى محللون أنّ الحكومة التركية تتمسك بإسطنبول لأنّ المدينة تمنح رئيس بلديتها موارد ضخمة ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وتعتبر أستاذة العلوم السياسية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة عائشة اياتا أنّه في حال فوز إمام أوغلو مجدداً، فإنّ الأمر قد يخلق "فوضى كبيرة ضمن حزب العدالة والتنمية". وتضيف بأن ذلك سيزعزع صورة "الماكينة الانتخابية" العصية على الخسارة للحزب، ومن شأنه تعزيز نزعات الانشقاق داخله.
وبالنسبة إلى بيرك ايشن، الأستاذ في جامعة أنقرة، فإنّ فوز إمام أوغلو سيمنحه مكانة وطنية من شأنها تهديد الرئيس التركي على المدى الطويل.

ويرى الكثير من الخبراء أن في حال فوز بن علي يلديريم، فإنّ النصر سيكون بأثمان باهظة لأنّه سيأتي عقب القرار الإشكالي بإلغاء الاقتراع السابق. ومن جانبها تشير عائشة اياتا إلى أنّ المجتمع الدولي "سيفقد المزيد من الثقة بالمسار الديموقراطي في تركيا".


أ.ح/م.أ.م (رويترز، أ ف ب)

  

مشاهدة الفيديو 01:53

من سيفوز بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من سيفوز بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول؟  

مواضيع ذات صلة

Türkei Wahlen Istanbul

اختبار لحزب أردوغان- ملايين يصوتون لانتخاب عمدة جديد لإسطنبول 23.06.2019

فتحت مراكز الاقتراع في إسطنبول أبوابها حيث يختار ملايين الناخبين الأتراك عمدة جديداً لإسطنبول في إعادة مثيرة للجدل بعد إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مارس / أذار الماضي، والتي فازت فيها المعارضة.

Bildkombo Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu Türkei Wahlen

الأنظار تتجه لإسطنبول.. هل من مفاجآت في جولة الإعادة؟ 22.06.2019

تتجه الأنظار إلى إسطنبول لمعرفة من سيفوز في جولة الإعادة. وفيما غاب الرئيس أردوغان عن حملات الساعات الأخيرة، بدا مرشح المعارضة، الفائز في المرة السابقة، متفائلا بتحقيق فوز جديد. فهل من مفاجآت ولمن سيكون الصوت الكردي؟

Türkei | Neuwahlen Istanbul | Wahlkampf | Erdogan

أردوغان يصعد مع القاهرة ويتهمها بـ "اغتيال" مرسي 19.06.2019

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته مع القاهرة واصفا وفاة الرئيس الأسبق في قاعة المحكمة بـ "الاغتيال". أردوغان لم يكتف بذلك بل تعهد أمام أنصاره في تجمع انتخابي بـ "محاكمة الحكومة المصرية أمام المحافل الدولية".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  