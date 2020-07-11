 إغلاق حسابات على تويتر لـ ″حركة الهوية″ اليمينية المتطرفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إغلاق حسابات على تويتر لـ "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة

أغلقت شركة تويتر الأمريكية للرسائل القصيرة، حسابات تعود لحركة الهوية اليمينية المتطرفة، منها حسابات في خمس دول أوروبية. فما سبب الإغلاق؟ وما طبيعة هذه الحركة التي تراقبها هيئة حماية الدستور الألمانية.

الصورة من مظاهرة نظمها فرع حركة الهوية اليمينية المتطرفة في ألمانيا

تويتر تغلق أكثر من خمسين حسابا على تويتر تعود لـ "قوميين بيض"، ينشرون عليها دعاية تعتمد على العنف والتطرف.

أعلنت شركة تويتر الأمريكية اليوم السبت (11 يوليو/ تموز 2020) عن إغلاق أكثر من خمسين حسابا على تويتر تعود لـ "قوميين بيض"، ينشرون عليها دعاية تعتمد على العنف والتطرف. المجموعة التي تُعرف بحركة الهوية خسرت العديد من الحسابات على تويتر، في كل من النمسا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا.

مختارات

يجري المحققون في إطار التحقيق في ملف مقتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في كاسل بولاية هيسن التحقيق في نحو 100 قضية تتعلق بالكراهية عبر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استعدادا لتقديم المتهمين للقضاء. (10.08.2019)

فرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظرا على المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "نسر الشمال". فماهي تلك المجموعة؟ وماذا تخفي وراءها؟ (23.06.2020)

ومنذ أمس الجمعة، أصبح من غير الممكن الوصول إلى الملفات الشخصية لفرع الحركة في ألمانيا وحساب مؤسسها الناشط النمساوي المعروف مارتين زيلنر. وكُتِبَ على هذه الملفات عبارة "تويتر يغلق الحسابات التي تنتهك قواعده".

وكان عدد مستخدمي تويتر الذين يتابعون حركة الهوية في ألمانيا وصل إلى حوالي 30 ألف مستخدم مؤخرا، فيما وصل عدد متابعي زيلنر إلى نحو 40 ألف مستخدم. وتعارض حركة الهوية المجتمعات متعددة الثقافات وتنشر أساطير متطرفة عن المؤامرة.

يذكر أن هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) تقوم بمراقبة الحركة التي يبلغ عدد أعضائها في ألمانيا نحو 600 شخص. وكان فيسبوك وانستغرام قد حذرا الحركة عبر منصتيهما منذ فترة طويلة. لكن الملفات الشخصية لأنصار الحركة لا تزال متاحة على موقع "يويتوب".

يأتي هذا الإغلاق بعد أيام قليلة من التحذيرات التي أطلقتها الشبكة العالمية لمناهضة الكراهية والتطرف، من النشاط المتزايد لحركة الهوية على تويتر ويوتيوب. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد متحدث باسم الشركة إغلاق الحسابات وقال إن السبب في ذلك يرجع إلى توجيه من تويتر يقضي بعدم التسامح مع التهديد أو تشجيع الإرهاب أو التطرف العنيف على المنصة. وصرح المتحدث بأنه وفقا لهذه القواعد، يتم غلق الحساب المخالف "بشكل دائم"، وأشار إلى أن من الممكن للشخص المعني أن يقدم اعتراضا على هذا القرار.

ف.ي/ع.ش (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مواضيع ذات صلة

Deutschland Vorstellung Verfassungsschutzbericht 2020

تقرير الاستخبارات الداخلية - عدد المتطرفين يتزايد في ألمانيا 11.07.2020

أكد التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية وجود زيادة كبيرة في عدد المتطرفين اليمينيين المستعدين لاستخدام العنف كما زادت أعمال عنف اليسار المتطرف. ووزير الداخلية يرفض مناقشة مدى وجود نزعات عنصرية لدى الشرطة.

Deutschland Symbolbild KSK

إعادة هيكلة القوات الخاصة بالجيش الألماني للاشتباه بوجود تطرف يميني 30.06.2020

بعد سلسلة من الحوادث اليمينية المتطرفة في صفوف القوات الخاصة بالجيش الألماني،أعلنت وزارة الدفاع سعيها إلى إعادة هيكلة تلك القوات وحل بعض الأقسام فيها، في خطوة رحبت بها أحزاب معارضة لكنها اعتبرتها "متأخرة".

Deutschland Berlin Annegret Kramp-Karrenbauer

جدل في ألمانيا.. هل كان إلغاء التجنيد الإجباري "خطأ"؟ 04.07.2020

بعد حديث مسؤولة ألمانية عن أن "إلغاء" التجنيد الإجباري كان "خطاً فادحاً"، عارضت وزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباور إعادة تطبيق التجنيد الإجباري بشكله القديم متحدثة عن شكل جديد. فما هو الشكل الجديد الذي طرحته الوزيرة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  