 إغلاق القنصلية الألمانية في إسطنبول بسبب "خطر التعرض لهجوم" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2023

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أخبار

إغلاق القنصلية الألمانية في إسطنبول بسبب "خطر التعرض لهجوم"

بعد تحذيرات مشابهة من الولايات المتحدة والسويد والدنمارك، رصدت السلطات الألمانية "مخاطر متزايدة" أدت إلى إغلاق القنصلية الألمانية في إسطنبول. الخارجية الألمانية أوصت مواطنيها في تركيا بتجنب الأماكن المزدحمة.

صورة للقنصلية الألمانية في اسطنبول بتاريخ 2 يناير 2007

القنصلية الألمانية في اسطنبول (صورة أرشيفية)

أغلقت القنصلية العامة الألمانية في وسط مدينة إسطنبول التركية أبوابها اليوم الأربعاء (الأول من شباط / فبراير 2023) بسبب تزايد مخاطر التعرض لهجوم. جاء ذلك في رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى المواطنين الألمان في تركيا.

وأوضحت الوزارة في الرسالة أنه بعد الأحداث الأخيرة في العواصم الأوروبية، مثل الحرق العلني للقرآن، ازدادت مخاطر وقوع هجمات إرهابية في إسطنبول، خاصة في وسط المدينة، "بحسب تقديرات سلطات أمنية". وأشارت الوزارة في الخطاب إلى أن الخطر مرتفع بشكل خاص في منطقة بيوغلو وسط المدينة وحول ساحة تقسيم المركزية.

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتوخي الحذر بشكل خاص وتجنب الازدحام والمناطق المذكورة قدر الإمكان، وكتبت في الخطاب: "إذا كنت تعيش هناك، فاقصر تواجدك خارج المنزل على ما هو ضروري للغاية".

وكانت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وكذلك الولايات المتحدة قد حذرت بالفعل مواطنيها الأسبوع الماضي من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا. وشددت الولايات المتحدة تحذيرها أول أمس الاثنين وأشارت إلى إسطنبول على وجه التحديد. وحذرت تركيا بدورها مواطنيها من هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.

ا.ف/ ح.ز   (د.ب.أ)

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