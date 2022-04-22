إغلاق القنصلية الألمانية في إسطنبول بسبب "خطر التعرض لهجوم"

أغلقت القنصلية العامة الألمانية في وسط مدينة إسطنبول التركية أبوابها اليوم الأربعاء (الأول من شباط / فبراير 2023) بسبب تزايد مخاطر التعرض لهجوم. جاء ذلك في رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى المواطنين الألمان في تركيا.

وأوضحت الوزارة في الرسالة أنه بعد الأحداث الأخيرة في العواصم الأوروبية، مثل الحرق العلني للقرآن، ازدادت مخاطر وقوع هجمات إرهابية في إسطنبول، خاصة في وسط المدينة، "بحسب تقديرات سلطات أمنية". وأشارت الوزارة في الخطاب إلى أن الخطر مرتفع بشكل خاص في منطقة بيوغلو وسط المدينة وحول ساحة تقسيم المركزية.

وأوصت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتوخي الحذر بشكل خاص وتجنب الازدحام والمناطق المذكورة قدر الإمكان، وكتبت في الخطاب: "إذا كنت تعيش هناك، فاقصر تواجدك خارج المنزل على ما هو ضروري للغاية".

وكانت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وكذلك الولايات المتحدة قد حذرت بالفعل مواطنيها الأسبوع الماضي من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا. وشددت الولايات المتحدة تحذيرها أول أمس الاثنين وأشارت إلى إسطنبول على وجه التحديد. وحذرت تركيا بدورها مواطنيها من هجمات في أوروبا والولايات المتحدة.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)