إغلاق البيت الأبيض والكونغرس مؤقتا بسبب "خطر محتمل"

أغلقت السلطات الأمريكية مبنيي البيت الأبيض والكونغرس بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، إثر "انتهاك محتمل للمجال الجوي في المنطقة" من طرف طائرة لم تعرف عن نفسها، كما أغلقت السلطات الطرق القريبة من المبنيين.

وأدى هذا "الانتهاك" إلى انطلاق مقاتلات عسكرية لأجل التعامل مع الموقف، لكن تبيّن لاحقاً أن الطائرة لا تمثل تهديدا، ولا "تعتبر معادية حتى الآن" وفق ما أكده متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون.

كما صرّحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن الطائرة تتجاوب مع اتصالات القيادة، وأنها لا تشكل خطرا في الوقت الحالي. وهو ما أكدته الاستخبارات الأمريكية المكلفة بحماية الرئيس، لافتة إلى أن الحظر على المرور إلى مبنيي البيت الأبيض والكونغرس قد تم رفعه.

ودام الحظر أقل من ساعة، ووفق بيانات الشرطة، فالطائرة قد تكون انتهكت المجال الجوي في الساعة 8:27 صباحا، وتم تأكيد أنه لا يوجد خطر في الساعة 9:12.

وفتح التنبيه بإمكانية وجود خطر ذكريات هجمات 11 سبتمبر 2011 عندما نفذ تنظيم القاعدة هجمات بطائرات مدينة أدت إلى مصرع حوالي 3 آلاف شخص، وإرسال القوات الأمريكية إلى أفغانستان لمحاربة القاعدة وتنظيم طالبان.

إ.ع /أ.ح (أ ف ب رويترز)