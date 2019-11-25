 إغلاق البيت الأبيض والكونغرس مؤقتا بسبب ″خطر محتمل″ | أخبار | DW | 26.11.2019

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أخبار

إغلاق البيت الأبيض والكونغرس مؤقتا بسبب "خطر محتمل"

عاشت واشنطن أكثر من 30 دقيقة على وقع تنبيهٍ أدى إلى انطلاق مقاتلات عسكرية بعد "انتهاك محتمل للمجال الجوي"، في واقعة أعادت ذكريات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. السلطات سارعت لإغلاق البيت الأبيض والكونغرس، فماذا حدث؟

مبنى البنتاغون

مبنى البنتاغون

أغلقت السلطات الأمريكية مبنيي البيت الأبيض والكونغرس بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، إثر "انتهاك محتمل للمجال الجوي في المنطقة" من طرف طائرة لم تعرف عن نفسها، كما أغلقت السلطات الطرق القريبة من المبنيين.

وأدى هذا "الانتهاك" إلى انطلاق مقاتلات عسكرية لأجل التعامل مع الموقف، لكن تبيّن لاحقاً أن الطائرة لا تمثل تهديدا، ولا "تعتبر معادية حتى الآن" وفق ما أكده متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون.

مختارات

وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل على أمر الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وأعلن قادة الجيش رغبتهم في ترك أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية، لكن هناك خشية من أن تستخدم هذه الأسلحة ضد تركيا، العضو بحلف الناتو. (29.12.2018)

في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بتشريع رمزي إلى حد بعيد يعارض خططه لأي سحب فوري للقوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان. وأقر المجلس بالتقدم في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة. (01.02.2019)

كما صرّحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن الطائرة تتجاوب مع اتصالات القيادة، وأنها لا تشكل خطرا في الوقت الحالي. وهو ما أكدته الاستخبارات الأمريكية المكلفة بحماية الرئيس، لافتة إلى أن الحظر على المرور إلى مبنيي البيت الأبيض والكونغرس قد تم رفعه.

ودام الحظر أقل من ساعة، ووفق بيانات الشرطة، فالطائرة قد تكون انتهكت المجال الجوي في الساعة 8:27 صباحا، وتم تأكيد أنه لا يوجد خطر في الساعة 9:12.

وفتح التنبيه بإمكانية وجود خطر ذكريات هجمات 11 سبتمبر 2011 عندما نفذ تنظيم القاعدة هجمات بطائرات مدينة أدت إلى مصرع حوالي 3 آلاف شخص، وإرسال القوات الأمريكية إلى أفغانستان لمحاربة القاعدة وتنظيم طالبان.

إ.ع /أ.ح (أ ف ب رويترز)

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


مختارات

بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صورة للكلب، الذي تعرض للإصابة أثناء العملية التي استهدفت زعيم "تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش"، أبوبكر البغدادي. هذا الكلب ليس الوحيد من نوعه الذي يحقق الشهرة. (31.10.2019)  

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