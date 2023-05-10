 إعلان ملابس داخلية لعارضة أزياء مع ابنتها.. "تسليع للأمومة"؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.05.2023

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منوعات

إعلان ملابس داخلية لعارضة أزياء مع ابنتها.. "تسليع للأمومة"؟

تعرف ماركة انتيميسيمي الإيطالية بملابس داخلية مثيرة وباهظة السعر. الآن توجد في قلب جدل بعد استمرارها في نشر إعلانات عارضة أزياء مشهورة مع ابنتها. فهل الأمر تسليع للأمومة أم مجرد إعلان تجاري عادي؟

هايدي كلوم رفقة ابنتها ليني كلوم - أرشيف

هايدي كلوم رفقة ابنتها ليني كلوم - أرشيف

تضع شركة  انتيميسيمي الإيطالية للملابس الداخلية للنساء العديد من الشوارع الأوروبية إعلاناتها في واجهة العديد من الشوارع الأوروبية، حيث تعرض سيدات آخر صيحات الموضة في هذه الملابس المثيرة، لكن الجدل يرافق عددا من إعلانات هذه الشركة، وهذه المرة الإعلانات التي تظهر فيها عارضة الأزياء هايدي كلوم رفقة ابنتها ليني كلوم.

تبلغ هايدي كلوم من العمر 49 عاما، بينما تبلغ ابنتها ليني كلوم 19 عاما. واشتهرت كلوم في مجالات التمثيل وعرض الأزياء، كما كانت حكماً في برنامج أمريكا غوت تالنت، وهي ألمانية المولد والأصل، لكنها انتقلت للعمل في صناعة الترفيه الأمريكية وحصلت على الجنسية الأمريكية.

وكتبت سامانثا بريك، كاتبة رأي في ديلي ميل البريطانية، أن الأم هايدي تجني الأموال عن طريق ابنتها، وأنها تستخدم جسدها وجسد ابنتها في هذه الإعلانات، وأضافت الكاتبة: "ما الذي يفكر به القائمون على هذه الحملة الإعلانية.. سأراهن أنني تتفق معي وتصفها بصمت على أنها سلوك فظيع".

مختارات

مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتلازمة داون تحقق نجاحا كبيرا. سارت على منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 350 ألف متابع على إنستغرام، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة العالمية.

أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد شديدة الواقعية وملابس مغنية الراب دوغا كات العجيبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

وتابعت أن الأم هايدي تستمر في البحث عن المتابعين على أنستغرام، وأنها لا تتوفر على أيّ حدود عندما يتعلق الأمر بجني الأموال عبر الأمومة. وتتشابه انتقادات سامانثا بريك مع الكثير من التعليقات على أنستغرام التي رأت أنه من غير المناسب إقحام الأبناء في عروض ملابس مثيرة تعرض في كل مكان.

وتضيف بريك: "من الواضح أن هايدي فقدت البوصلة الأخلاقية على الأمومة، لأن ما تقوله الزبونات المحتملات ليس ما هذه الملابس الداخلية الجملية، ولكن أن المشاهير لا يهتمون بالطرق التي يجنون منها الأموال، إذا ما كان ذلك يشمل جلد أجسادهم وأجساد أطفالهم".

وتابعت أن نظرة سريعة على الإعلان تبين شابة تبلغ 18 عاما ضعيفة للغاية ومرتبكة، ترتدي ملايس داخلية تناسب أكثر جسد امرأة في منتصف العمر، حسب الكاتبة التي أوضحت أن عددا من عارضات الأزياء ندمن على عدد من العروض التي قمن بها وهن في سن المراهقة.

فيما كتبت شتيفي شميدل، وهي كاتبة نسائية على موقع دير شبيغل: ""تقف هايدي كلوم مع ليني من أجل علامة تجارية للملابس الداخلية - وهذا يسبب الرجفة. الأم التي تبيع نفسها بهذه الطريقة مع ابنتها تذكرنا بالعصور الغابرة".

لكن هناك من دافع عن الإعلان. الكاتبة سارة وايتلي ذكرت على صحيفة ميرور البريطانية أن المشكل الحقيقي في التعليقات السلبية على الإعلان أنه "يخصّ سيدتين تقدمان ملابس داخلية معاً"، وتساءلت: "لو ارتدى أب وابنه البالغ السراويل القصيرة الخاصة بالملاكمة، فهل كان الإعلان سيثير كل هذا الغضب؟"

وأضافت: "بالطبع لا..  لأن أجساد النساء فقط هي التي ينظر لها بشكل جنسي ويتم فحصها بهذه الطريقة"، مبرزة أنه يجب وقف الفكرة الأحادية التي تنظر بشكل جنسي لأجساد النساء، وأنه يجب الإدراك أن "أجسادهن يمكن أن تكون ببساطة أجسادًا، لاستخدامها على النحو الذي يرونه مناسبا".

وهذه ليست أول مرة تظهر فيها  هايدي كلوم مع ابنتها في إعلان خاص بالملابس الداخلية، إذ نشرتا صوراً مماثلة العام الماضي، وخلّفت الصور حينها ضجة واسعة بحكم أن هايدي أدخلت ابنتها مجال الإعلانات "المثيرة" وهي بالكاد أكملت 18 عاما.

ع.ا/ أ.ح

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ