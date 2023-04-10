 إعلان روسيا السيطرة على باخموت .. انتصار بطعم الهزيمة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

إعلان روسيا السيطرة على باخموت .. انتصار بطعم الهزيمة؟

رغم إعلان روسيا سيطرتها على باخموت وتأخر الهجوم الأوكراني، أظهرت كييف قدرة كبيرة على المناورة وإرباك الروس، كما أظهر ذلك الهجوم المباغت على بيلغورود تكتيكا جديدا قد يبعثر خطط الكرملين وفق خبراء ألمان وأوروبيين.

مشهد من قلب مدينة باخموت الأوكرانية (21 مايو 2023)

مشهد من قلب مدينة باخموت الأوكرانية (21 مايو 2023)

أعلنت مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية سقوط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا،، بعد ما يقارب عشرة أشهر من القتال العنيف. ولم يعد الأوكرانيون يسيطرون إلا على عدد قليل من الجيوب في جنوب غرب المدينة. باخموت باتت مرادفًا ورمزا للإرادة الأوكرانية الصلبة في الدفاع عن الوطن. بل وخلقت هذه المعركة زخما جديدا من التضامن الدولي الإضافي مع كييف، فيما دفعت موسكو ثمنا باهظا، من حيث الخسائر البشرية والعسكرية ومن حيث الهبة التي من المفروض أن يتمتع بها أحد أكبر جيوش العالم. باخموت التي كان يسكنها قبل الحرب سبعون ألف نسمة، تحولت اليوم إلى مدينة أشباح تشهد على أهوال الحرب.

مختارات

ذكر تقرير صحفي أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو المخابرات قد تكون دبرت هجوما بطائرات مسيرة استهدف الكرملين هذا الشهر. وكييف سارعت لنفي أي علاقة لها بهجوم "غريب ولا جدوى منه".

وفي رأي العديد من الخبراء العسكريين، كان يُعتقد إلى وقت قريب، أن هذا النوع من المعارك التي يُقتل فيها المئات من الجنود يوميًا، هو شيء من الماضي. غير أن باخموت أظهرت أن هذا الاعتقاد خاطئ وأن وجه الحرب لا يزال داميا وقبيحا رغم التقدم لتكنولوجي الهائل في في القرن الحادي والعشرين. وبهذا الصدد، علقت صحيفة بوبليكو البرتغالية (25 مايو/ أيار 2023) وكتبت "باخموت هي نموذج حرب لا نهاية لها في الأفق. فعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية المتدنية للمدينة (من وجهة نظر عسكرية)، ركزت كل من روسيا وأوكرانيا جهودهما الحربية على هذه المدينة، وكأن نتيجة الصراع برمته تعتمد عليها. تبدو السيطرة الروسية اليوم رمزية ولا يمكن للروس الحديث عن انتصار مشابه لوصولهم إلى برلين عام 1945".

انسحاب "فاغنر".. وغموض الهجوم المضاد

بدأت مجموعة فاغنرالروسية عمليا تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية (25 مايو/ أيار). وفي وقت أكدت فيه موسكو أن الإنجاز العسكري في باخموت سيفتح أمامها الطريق للتقدم نحو منطقة دونباس الصناعية، تعتبر كييف أن معركة باخموت أجبرت الجيش الروسي على تكبد خسائر فادحة وعلى إضعاف خطوطه الدفاعية في مواقع أخرى. وتزامن هذا التطور مع نشر موسكو أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991. وتزامنا مع ذلك أكدت واشنطن عزمها الإعلان عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار تتألف أساسا من الذخيرة. وبلغت تعهدات واشنطن لكييف منذ الغزو أكثر من 35 مليار دولار، فيما يقول الكرملين أن الحلفاء الغربيين يخوضون في الواقع حربا بالوكالة ضد روسيا.

مجموعة فاغنر تبدأ بتسليم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للجيش الروسي

من جهتها، تخطط كييف لشن هجوم مضاد كبير لاستعادة أراضيها التي استولى عليها الروس، خصوصا بعد حصولها على أسلحة حديثة قدمتها لها القوى الغربية. وبهذا الصدد كتبت صحيفة الغارديان البريطانية (24 مايو/ أيار) معلقة "بينما يأمل البعض في الولايات المتحدة وأوروبا أن يؤدي الهجوم المضاد (الأوكراني المتوقع) إلى محادثات بشأن وقف إطلاق النار، فإن روسيا لا تبدي أي اهتمام بأي مخرج (..) وأوكرانيا لا تعتقد - لأسباب مفهومة للغاية - أن عدوها سوف يحترم الاتفاقية. ومهما سيحدث في الأسابيع المقبلة، فقد تحدث مواجهة دموية طويلة الأمد. إن حرب الاستنزاف لا تستنزف القوات المسلحة فحسب، بل تستنزف أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الفقر ونقص الطاقة على الجبهة الداخلية. في المناطق التي تمت استعادتها، ستكون هناك منازل مدمرة وآمال مدمرة ستصيب المدنيين بالصدمة. أوكرانيا بحاجة إلى هجوم مضاد لاستعادة الشعور بالزخم على الصعيدين الداخلي والدبلوماسي، ولكن من المرجح أن تكون مجرد مرحلة أخرى في صراع طويل الأمد".

باخموت ـ بين النصر والإذلال

يعتبر إعلان السيطرة على باخموت فرصة سانحة للرئيس فلاديمير بوتين لتقديم الأمر كانتصار للرأي العام الروسي الذي سئم من الأخبار المحبطة القادمة من الجبهة طوال الأشهر الماضية. غير أن الكل بات يعلم أن "انتصار باخموت" لم يتحقق في مدن كبرى مثل خيرسون أو خاركيف، ناهيك عن كييف.  لذلك تبدو غنيمة باخموت ضئيلة جدا بالنسبة لأحد أكبر جيوش العالم. وهناك من المنتقدين من يرى في هذا الإنجاز، إذلالا في الواقع، للجيش الروسي الذي كان يسعى لبسط سيطرته على منطقة دونباس بالكامل.

"وبهذا الصدد نقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية (25 مايو/ أيار)، عن ناقد بوتين الشهير، إيغور جيركين في رسالة له على "تليغرام" قوله "لقد عادت باخموت إلى الوطن (..) هذا أمر لا يثيرني، بالنظر إلى الخسائر والموارد المهدرة والوقت الضائع والفهم الأولي للعقم الاستراتيجي لهذه العملية". واعتبر جيريكين أن الأمر ليس انتصارًا، بل حمام دم. واستطرد أنه للأسف ليست دماء من خططوا ووجهوا تلك الهجمات، وإنما هي دماء "جنود وضباط الجبهة والمعبئين والمتطوعين".

احتمالية استخدام السفن الروسية للتجسس بالموانئ النرويجية

بيلغورود كادت تنسي "انتصار" باخموت

أظهرت العملية الجريئة التي نفذت في عمق الأراضي الروسية في منطقة بيلغورود، صورة مدمرة للجيش الروسي، فعلى مدى يومين، تسللت مجموعتان من المقاتلين، يعتقد أنهم روس متشددون، خلف خطوط الجيش الروسي. وكان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراقبة الوضع عاجزا كيف فقد السيطرة على الوضع على مدى يومين، في وقت كان يسعى فيه للاحتفاء بـ "السيطرة" على باخموت. هذا الهجوم قد يغير بشكل جذري مجرى الحرب، لكنه قد يخلق بلا شك قلقا عميقا لدى المسؤولين الروس. الهجوم الجريء أظهر بشكل استعراضي بعضا من نقاط ضعف أحد أكبر الجيوش في العالم، وقدرته بالكاد على حماية حدوده التي تمتد على طول 1500 كيلومتر مع أوكرانيا.

وبهذا الشأن كتبت صحيفة "إل موندو" الإسبانية (24 مايو/ أيار) أن "هجوم بيلغورود فتح جبهة جديدة ضد بوتين، ما يكشف عن ضعف روسيا وعجز جيشها عن حماية أراضيها. وهو ما يفاقم بدوره الضعف الذي أظهرته قوات موسكو في الجبهة، حيث توجد في موقع دفاعي منذ شهور ولم تحرز أي تقدم باستثناء الاستيلاء على باخموت. (...) أما الاقتحام العسكري في بيلغورود، الذي أدى إلى إخلاء تسع قرى، فشكل ضربة معنوية أذلّت بوتين. مع عبور الحرب للحدود، فقد اقتربت أكثر فأكثر من الحياة اليومية للروس، الذين يشعرون بقلق متزايد من انتشار مثل هذه الهجمات في جميع أنحاء البلاد".

تكتيك حربي أوكراني جديد؟

قد يتحول الهجوم على بيلغورود إلى أداة تكتيكية ذكية في يد أوكرانيا. صحيح أن المتسللين من "فيلق الحرية الروسي" وفيلق "الحرية لروسيا" لم يحققوا إنجازا عسكريا يمكن الاحتفاظ به على المدى الطويل، لكنهم سجلوا نقاطا كبيرة في لعبة كر وفر قد تستنزف أعصاب الروس. ورغم أن كييف تنفي رسميا علاقتها بالحادث، إلا أنه من الواضح أن عملية كهذه ما كان لها أن تتم دون تنسيق مع الجيش الأوكراني. ثم هناك بالضرورة جهة ما قامت بتسليح المتسللين ودعمتهم لوجستيا. غير أن الأهم هو أن هذه المجموعات الغامضة هي أداة في يد جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، يمكنها تحريكها في أي وقت لبث الرعب والارتباك في صفوف الجيش الروسي.

شبكة الإعلام الألمانية (25 مايو/ أيار) كتبت "الهجوم على بيلغورود من قبل مجموعة تخريبية موالية لأوكرانيا، هو مثال حي على كيفية إدارة المعركة بشكل ذكي. فجأة لا أحد يتحدث عن احتلال روسيا لباخموت"، فيما ذهبت صحيفة "ليدوف نوفيني" التشيكية المحافظة (25 مايو/ أيار) إلى القول "من اللافت أن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية استخدمت أيضًا في الهجوم (..). هناك مخاوف من أن موسكو يمكن أن تستخدم هذا الأمر كذريعة لمزيد من التصعيد للصراع. لقد حدث ذلك بالفعل، ولم تتفاعل روسيا بشكل واضح، وبالتالي لم يعد هناك أي سبب لمنع استخدام التكنولوجيا الغربية لهذا الغرض. إن الإذن بمهاجمة روسيا سيسمح لأوكرانيا بشل القواعد اللوجستية الروسية في روسيا وربما بقطع هجوما كبير على خطوط الإمداد لشبه جزيرة القرم المحتلة".

حسن زنيند

  • Ukraine Tschassiw Jar, bei Bachmut | Ukrainische Armee

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    معارك ضارية

    مع احتدام المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، تبادلت أوكرانيا وروسيا التصريحات بإيقاع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر..فما قصة المدينة؟ ولماذا تعد حصن أوكرانيا المنيع أمام الروس؟

  • Wandmalereien zum Thema Familie und Kinder in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة قبل الكارثة

    تعود هذه الصورة إلى ربيع العام الماضي وترمز إلى العائلة والطفولة في باخموت. بيد أنه في مايو / آيار الماضي، اقتربت المعارك من المدينة وتعرضت لهجمات بالمدفعية وغارات جوية من قبل القوات الروسية ما خلف دمارا كبيرا لحق بالكثير من المباني.

  • Eine Frau läuft an zerstörten Wohnhäusern in Bachmut vorbei. Schutt liegt auf der Straße.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    "فقدنا كل شيء"

    تعرضت التجمعات السكنية في شرق باخموت للقصف الروسي للمرة الأولى في ربيع العام الماضي. وبسبب المعارك، نزح الكثير من سكان باخموت ومنهم السيدة هالينا التي قالت للصحافيين وهي تقف أمام منزلها المدمر " لقد شُرّدنا وفقدنا كل شيء وجرى تدمير كل شيء ولا مجال للعودة".

  • Zwei Lehrerinnen umarmen sich vor den Ruinen ihrer Schule

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    عناق أمام أنقاض المدارس

    استهدفت الهجمات الروسية المدارس في باخموت. وفي يوليو / تموز الماضي، تعرضت مدرسة للتدمير، لكن لحسن الحظ لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وأمام أنقاض المدرسة، تبادلت معلمتان العناق وسط حالة من الأسى.

  • Ein durch russischen Beschuss zerstörtes historisches Gebäude in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    المباني التاريخية لم تسلم من القصف

    خلال القصف الروسي، تعرضت الكثير من البنايات التاريخية في باخموت للتدمير مثل قصر الثقافة وبناية تعود إلى القرن التاسع عشر ومدرسة ثانوية عريقة خاصة بالفتيات. وجرى تدمير الكثير من المباني الحديثة التي تعد أبرز ملامح باخموت.

  • Oleksandr Hawrys bereitet die Evakuierung seiner Familie vor.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    النزوح عن باخموت

    مع اشتداد المعارك، بقى قرابة أربعة آلاف شخص من باخموت بحلول السابع من مارس / آذار الجاري فيما كان يصل تعداد سكان المدينة قبل الحرب إلى 73 ألفا. وكان ألكسندر هافريس من بين السكان الذين قرروا النزوح عن باخموت حيث توجه وعائلته إلى العاصمة كييف بحثا عن الأمان.

  • Drei Hunde neben einem Mann im Rollstuhl in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هدنة هشة

    غادر أكثر من 90 في المائة من سكان باخموت والمناطق المحيطة بها. لكن من اضطر إلى البقاء معظمهم مرضى وكبار السن واجهوا ظروفا مأساوية إذ لا يوجد سوى صيدلية واحدة ومحلات تجارية قليلة تفتح أبوابها لساعات قليلة خلال أوقات الهدنة. وعلى وقع ذلك، قدمت منظمات إغاثة ومتطوعون مساعدات إنسانية لمن بقي في باخموت.

  • Die schwangere Olha und ihr Ehemann Wlad vor einem Luftschutzkeller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حياة تحت القصف

    رغم اشتداد المعارك، اضطر البعض للبقاء داخل باخموت ومنهم هذه السيدة الحامل وزوجها حيث التقطت هذه الصورة لهما أواخر يناير / كانون الثاني الماضي أمام أحد الملاجئ في المدينة. ويحتاج من يريد الدخول إلى باخموت للحصول على تصريح.

  • Die 79-jährige Rentnerin Walentyna Bondarenko schaut aus dem Fenster ihrer Wohnung in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حالة خوف مستمرة

    بسبب الهجمات الروسية المتواصلة، يضطر الكثير من سكان باخموت إلى الاختباء داخل الملاجئ خاصة كبار السن ومنهم السيدة المسنة فالينتينا بوندانيركو البالغة من العمر 79 عاما التي لا تستطيع النظر من شرفة منزلها لفترات طويلة خوفا على حياتها.

  • Nina und ihre Mann in einem Keller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الحياة اليومية في القبو

    رغم مغادرة أفراد الأسرة إلى أوروبا، إلا أن نينا وزوجها قررا البقاء في باخموت. وفي ذلك، قالت نينا "لقد اعتدنا على سماع صوت دوي الانفجارات". وأكدت نينا أنها وزوجها لن يغادرا المدينة ما دام الجيش الأوكراني موجودا في باخموت.

  • Menschen warten auf humanitäre Hilfe

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    تدهور الوضع الإنساني

    تفاقم الوضع الإنساني في باخموت مع بدء القوات الروسية هجومها في الأول من أغسطس / آب الماضي. وعلى وقع ذلك، تعرضت شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة للتدمير بسبب القصف فيما بات الحصول على مواد غذائية أمرا صعبا حتى أن بعض المتطوعين أصيبوا في الهجمات.

  • Ein ukrainische Soldat feuert mit Artillerie

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هجمات بالمدفعية الثقيلة

    أبرز المعارك حول باخموت دارت بين وحدات المدفعية. وحسب تقديرات الجيش الأوكراني فإنه جرى استخدام المدفعية والذخيرة الثقيلة خلال المعارك. وتعرضت باخموت لهجمات من مجموعة "فاغنر" الروسية. ورغم ذلك، يبدي الجيش الأوكراني مقاومة باسلة.

  • Ukrainische Flagge aus Bachmut im US-Kongress

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علم أوكرانيا.. من باخموت إلى الكونغرس الأمريكي

    تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من ديسمبر / كانون الأول الجنود الأوكرانيين في باخموت. وقد أخذ معه علما أوكرانيا يحمل توقيعات الجنود الأوكرانيين الذين يحاربون في باخموت. وبعد يومين، زار واشنطن حيث قام بإهداء العلم إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

  • Behandlung eines Verwundeten in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علاج المصابين على جبهات القتال

    تواجه الأطقم الطبية التابعة للجيش الأوكراني ظروفا صعبة حيث تضطر إلى علاج المصابين على جبهات القتال. وتعمل هذه الأطقم على إنقاذ المصابين رغم نقص الإسعافات والإمدادات الطبية. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تعمل هذه الأطقم على ضمان نقل الحالات الحرجة إلى المناطق الآمنة.

  • Rauch steigt über den Ruinen von Privathäusern am Stadtrand von Bachmut auf

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة تحت الأنقاض

    بسبب القصف واحتدام المعارك، تعرضت 80 في المائة من المنازل في باخموت للتدمير، وفقا للسلطات الأوكرانية. هذه الصورة التقطت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي وتظهر تصاعد الأدخنة من المباني المدمرة.

  • Das Ausmaß der Zerstörung bei Bachmut auf einem Satellitenbild

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    دمار هائل

    في يناير/ كانون الأول الماضي، التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لمدينة باخموت تظهر حجم الدمار الذي لحق بها. وجاء في التعليق: "ظلت المدينة مركزا لمعارك طاحنة بين الوحدات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية وتكشف هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنايات والبنية التحتية في باخموت".

  • Ein von einer Drohne aufgenommenes Bild zeigt das Ausmaß der Zerstörung der Stadt

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة أشباح

    تضررت معظم مباني مدينة باخموت كثيرا بسبب التدمير حيث انهارت الأسقف وجدران المنازل ولم تنجو من القصف إلا واجهات الأبنية. وتظهر هذه الصورة التي التقطت من طائرة مسيرة في 13 من فبراير / شباط الماضي حجم الدمار الذي لحق بالمدينة والتي تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح فيما تغطي الثلوج الأنقاض.

  • Bachmut liebt die Ukraine - ein ukrainischer Soldat vor dem Hintergrund von Graffiti im Stadtzentrum

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الدفاع عن "قلعة باخموت"

    مع اشتداد المعارك، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" وهو الأسم الذي أطلقه على المدينة حيث هدد "بتدمير" القوات الروسية التي تطوق المدينة. ورغم ذلك، لم يستبعد مسؤولو حلف "الناتو" احتمال سقوط باخموت في أيدي الروس. دميترو كانيفسكي/ م.ع/ م.أ.م


مواضيع ذات صلة

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, NOVOSIBIRSK - NOVEMBER 18, 2022: Conscripts are pictured at the Novosibirsk-Glavny railway station before departing for service. The current autumn call-up campaign started a month later than the usual since draft offices were overcrowded amid the partial mobilization in Russia. The autumn army call-up is to be held in Russia from November 1 till December 31, 2022; 120 thousand people are to be called up for military service, the conscripts are not to be sent to the zone of Russia special military operation. Kirill Kukhmar/TASS]

روسيا تعزز قوام جيشها.. كيف يؤثر على المعارك في أوكرانيا؟ 10.04.2023

تمضي روسيا قدما في تنفيذ المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التجنيد الإجباري للآلاف من الشباب خلال فصل الربيع. فكيف سيؤثر ذلك على المعارك في أوكرانيا؟

Russia's President Vladimir Putin takes part in the opening ceremony of new hospitals in Russian regions via a video link at a residence outside Moscow, Russia, February 15, 2023. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

هل تستطيع "الجنائية الدولية" جلب بوتين إلى "قفص الاتهام"؟ 18.03.2023

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟

Russia. Kerch. OCTOBER 8, 2022. Collapsed section of a bridge linking Crimea to mainland Russia. Early on October 8, a truck exploded on the bridge causing fuel tanks of a freight train to catch fire. Traffic has been temporarily suspended. According to preliminary information, no casualties have been reported. THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY Moya Feodosiya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 55242499

روسيا وأوكرانيا.. أهمية حيوية واستراتيجية لجسر كيرتش! 10.10.2022

أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟