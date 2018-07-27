إعلان ترويجي يفضح سراً مثيراً لنيمار ظل يخفيه طويلا!

فوق المستطيل الأخضر، لا يُجادل أحد أن نيمار دا سيلفا واحد من أحسن اللاعبين حاليا في عالم الساحرة المستديرة، فالنجم البرازيلي يتمتع بمهارات كروية كبيرة، تُساعده على خلق الفارق وخلخلة دفاعات أقوى الفرق، والمنتخبات الكروية على حد سواء.

لكن، موهبة الساحر البرازيلي الكروية، كثيرا ما جلبت له انتقادات لاذعة، خاصة في كأس العالم الأخيرة في روسيا، إذ اتهم العديد من نجوم كرة القدم لاعب فريق باريس سان جيرمان بـ"ادعاء" الإصابة و"التمثيل" بشكل مستمر.

ويبدو أن نيمار (26 عاما) أقر لأول مرة ولو جزئيا بصحة الاتهامات التي تُوجه إليه، فقد ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين (30 يوليو/تموز)، أن نيمار دا سيلفا اعترف في إعلان ترويجي لصالح شفرات الحلاقة "جيليت"، بأنه يُبالغ أحيانا في السقوط فوق المستطيل الأخضر وادعاء الإصابة.

ونقل موقع "سو فوت" الفرنسي عن نيمار قوله: "قد تعتقد أنني أبالغ. وأحيانا، أبالغ. لكن في الحقيقة، فأنا أعاني على أرضية الملعب"، وأضاف: "حينما أذهب من دون إعطاء مقابلة صحفية، فهذا ليس معناه أنني أريد الفوز فقط، بل بسبب أنني لم أتعلم بعد أن أخيب ظنك".

وتابع النجم البرازيلي في الإعلان الترويجي، الذي نشره أيضا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فضلا عن عدة وسائل إعلام برازيلية: "تطلب الأمر مني وقتا طويلا حتى أتقبل انتقاداتكم، فقد أطلت النظر إلى نفسي في المرآة وسأصبح رجلا جديدا".

وأردف صاحب أعلى صفقة في عالم كرة القدم (222 مليون يورو) :"لقد سقطت، لكن الشخص الذي يسقط هو من يُساعد نفسه على النهوض (من جديد)، وأضاف: "بإمكانكم مواصلة إلقاء الحجارة أو التخلي عن القيام بذلك، ومساعدتي على الوقوف. فحينما أنهض كل البرازيل تقف معي"، وواصل قائلا: "يجب أن نختار أن نكون سعداء، إذ أن لدينا أسبابا كي نكون تعساء، لكن قررت أن أكون سعيدا".

يُشار إلى نيمار دا سيلفا وضع حدا للشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، فقد أكد النجم البرازيلي استمراره رسميا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حصد المزيد من الألقاب، خاصة دوري أبطال أوروبا، الذي يسعى النادي الباريسي إلى التتويج به في أقرب وقت ممكن.

ر.م/ع.ج.م