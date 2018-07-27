 إعلان ترويجي يفضح سراً مثيراً لنيمار ظل يخفيه طويلا! | عالم المنوعات | DW | 30.07.2018

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منوعات

إعلان ترويجي يفضح سراً مثيراً لنيمار ظل يخفيه طويلا!

بعدما ظل يرفض من مدة طويلة كل الاتهامات المُوجهة إليه، اعترف نيمار دا سيلفا أخيرا بـ "المبالغة" في السقوط فوق المستطيل الأخضر. اعتراف النجم البرازيلي جاء في إعلان ترويجي لصالح إحدى شركات شفرات الحلاقة.

Fußball WM 2018 Brasilien - Belgien (Reuters/M. Sezer)

صورة من الأرشيف.

فوق المستطيل الأخضر، لا يُجادل أحد أن نيمار دا سيلفا واحد من أحسن اللاعبين حاليا في عالم الساحرة المستديرة، فالنجم البرازيلي يتمتع بمهارات كروية كبيرة، تُساعده على خلق الفارق وخلخلة دفاعات أقوى الفرق، والمنتخبات الكروية على حد سواء.

مختارات

كشف تقرير صحفي أن الفرنسي كيليان مبابى تشاجر مع زميله نيمار خلال مباراة لفريقهما باريس سان جرمان. كما غضب مبابى بعد تألقه في كأس العالم بسبب عبارة كتبها زميله داني ألفيس، الذي كثيرا ما سخر منه مع نيمار بسبب شكله. (11.07.2018)

خرج المدافع البرازيلي داني ألفيس عن صمته بخصوص الانتقادات المُوجهة إلى مواطنه نيمار دا سيلفا بسبب ادعاء الإصابة فوق المستطيل الأخضر. ألفيس طالب كل شخص يتنقد نيمار بأن يفعل الأشياء التي يقوم بها نجم باريس سان جيرمان. (21.07.2018)

لكن، موهبة الساحر البرازيلي الكروية، كثيرا ما جلبت له انتقادات لاذعة، خاصة في كأس العالم الأخيرة في روسيا، إذ اتهم العديد من نجوم كرة القدم لاعب فريق باريس سان جيرمان بـ"ادعاء" الإصابة و"التمثيل" بشكل مستمر.

ويبدو أن نيمار (26 عاما) أقر لأول مرة ولو جزئيا بصحة الاتهامات التي تُوجه إليه، فقد ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين (30 يوليو/تموز)، أن نيمار دا سيلفا اعترف في إعلان ترويجي لصالح شفرات الحلاقة "جيليت"، بأنه يُبالغ أحيانا في السقوط فوق المستطيل الأخضر وادعاء الإصابة.

ونقل موقع "سو فوت" الفرنسي عن نيمار قوله: "قد تعتقد أنني أبالغ. وأحيانا، أبالغ. لكن في الحقيقة، فأنا أعاني على أرضية الملعب"، وأضاف: "حينما أذهب من دون إعطاء مقابلة صحفية، فهذا ليس معناه أنني أريد الفوز فقط، بل بسبب أنني لم أتعلم بعد أن أخيب ظنك".

وتابع النجم البرازيلي في الإعلان الترويجي، الذي نشره أيضا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فضلا عن عدة وسائل إعلام برازيلية: "تطلب الأمر مني وقتا طويلا حتى أتقبل انتقاداتكم، فقد أطلت النظر إلى نفسي في المرآة وسأصبح رجلا جديدا".

وأردف صاحب أعلى صفقة في عالم كرة القدم (222 مليون يورو) :"لقد سقطت، لكن الشخص الذي يسقط هو من يُساعد نفسه على النهوض (من جديد)، وأضاف: "بإمكانكم مواصلة إلقاء الحجارة أو التخلي عن القيام بذلك، ومساعدتي على الوقوف. فحينما أنهض كل البرازيل تقف معي"، وواصل قائلا: "يجب أن نختار أن نكون سعداء، إذ أن لدينا أسبابا كي نكون تعساء، لكن قررت أن أكون سعيدا".

يُشار إلى نيمار دا سيلفا وضع حدا للشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، فقد أكد النجم البرازيلي استمراره رسميا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حصد المزيد من الألقاب، خاصة دوري أبطال أوروبا، الذي يسعى النادي الباريسي إلى التتويج به في أقرب وقت ممكن.

ر.م/ع.ج.م

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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