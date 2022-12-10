 إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار الأمريكية | DW الأخبار | DW | 25.01.2023

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DW الأخبار

إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار الأمريكية

أعلنت أسماء الترشيحات لجوائز الأوسكار الأمريكية وجاءت في أغلبها طبقا للتوقعات. كما رشح فيلم ناطق بالألمانية كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ويحمل عنوان لا جديد في الغرب.

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Palestinian refugees risk their lives to flee Lebanon Ort: Lebanon Schlagwörter: Lebanon crisis, refugee, migrant, Sendedatum: 05.10.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: A Palestinian refugee camp in Lebanon.

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Oscar statuettes in various stages of making are shown during the opening of ?Meet the Oscars? display in Chicago, Illinois, USA 13 February 2009. Chicago is the only city this year where general public can hold and be photographed with an actual Oscar statuette. ?Meet the Oscars? will run in Chicago through Oscar Sunday. The Oscar, officially named the Academy Award of Merit, is plated with copper, nickel and gold. It stands 13 1/2 inches tall and weighs 8 1/2 pounds and has been presented for outstanding work in the motion picture industry since 1929 by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. The Oscar statuettes have been produced at R.S. Owens since 1983. This year?s Oscars are scheduled to be presented at the 81th Academy Awards ceremony in Los Angeles, California, USA on 22 February. EPA/KAMIL KRZACZYNSKI +++ dpa-Bildfunk +++

جوائز أوسكار 2023 - ترشيح فيلم ألماني لجائزة أفضل فيلم أجنبي 24.01.2023

أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.

Bei der Oscar-Herstellung bei der Firma R.S. Owens Co. wird der Rohling (l-r) zunächst verkupfert, dann vernickelt und zuletzt mit 24-karätigem Gold versehen (aufgenommen am 19.3.1997). Wenige Tage vor der Vergabe der begehrtesten Filmpreise der Welt haben unbekannte Täter zahlreiche Oscar-Statuetten gestohlen. Die jeweils 35 Zentimeter hohen, vergoldeten Trophäen waren für die erste Oscar-Preisverleihung des neuen Jahrtausends in der Nacht zum 27. März gedacht. Nach Angaben der US-Filmakademie vom 17.3.2000 verschwanden Pakete mit den Statuetten aus einem Postlager in der Industriestadt Bell bei Los Angeles.

ترقب قبل الإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار 24.01.2023

يترقب عشاق الفن السابع الإعلان عن لائحة المرشحين لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام وسط ضبابية التوقعات، رغم ترجيات بتقدم فيلم "توب غن". انضمام أعضاء من خارج الولايات المتحدة إلى الأكاديمية المختصة تشويق نسخة هذا العام.

Director Maria Schrader attends a premiere for the film She Said during the AFI Fest in Los Angeles, California, U.S. November 4, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

"هي قالت".. مخرجة ألمانية تكشف معاناة ضحايا التحرش في هوليود 17.11.2022

يظهر فيلم ماريا شرادر الدرامي (هي قالت) "She Said" قوة الصحافة الاستقصائية التي أزالت الستار عن "فضيحة وينشتاين" وظهور حركة "أنا أيضا" ضد التحرش للعلن، التي أدت إلى إسقاط هرم سينمائي عالمي بهوليود وأصبح عبرة لآخرين.

(L-R): Dorothy Steel as Merchant Tribe Elder, Florence Kasumba as Ayo, Angela Bassett as Ramonda, Danai Gurira as Okoye in Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

"بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" يقترب من الانضمام إلى نادي المليار 05.12.2022

يقترب فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" من تحقيق مليار دولار عائدات في السينما الأمريكية والعالمية. يوجه الفيلم التحية لنجم الجزء الأول تشادويك بوسمان الذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عاماً.