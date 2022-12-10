إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار الأمريكية

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أعلنت أسماء الترشيحات لجوائز الأوسكار الأمريكية وجاءت في أغلبها طبقا للتوقعات. كما رشح فيلم ناطق بالألمانية كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ويحمل عنوان لا جديد في الغرب.
أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.
يترقب عشاق الفن السابع الإعلان عن لائحة المرشحين لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام وسط ضبابية التوقعات، رغم ترجيات بتقدم فيلم "توب غن". انضمام أعضاء من خارج الولايات المتحدة إلى الأكاديمية المختصة تشويق نسخة هذا العام.
يظهر فيلم ماريا شرادر الدرامي (هي قالت) "She Said" قوة الصحافة الاستقصائية التي أزالت الستار عن "فضيحة وينشتاين" وظهور حركة "أنا أيضا" ضد التحرش للعلن، التي أدت إلى إسقاط هرم سينمائي عالمي بهوليود وأصبح عبرة لآخرين.
يقترب فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" من تحقيق مليار دولار عائدات في السينما الأمريكية والعالمية. يوجه الفيلم التحية لنجم الجزء الأول تشادويك بوسمان الذي توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عاماً.
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