إعلان القدس.. بداية شراكات أمنية بين إسرائيل والعرب؟

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بايدن يتعهد في "إعلان القدس" بالعمل على دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وبمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. هل يمهد بايدن الطريق أمام إسرائيل لإقامة شراكات أمنية مع جيرانها العرب ضد إيران تحديدا؟
في تتويج لزيارته إلى إسرائيل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في "إعلان القدس" الذي وقعه مع يائير لابيد بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كما جدد التزام بلاده الدائم بأمن إسرائيل ودعمه لتفوقها العسكري بالمنطقة.
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.
من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي يرى البعض أنه سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. بايدن لم يستبعد استخدام القوة ضد إيران كـ"ملاذ أخير".
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