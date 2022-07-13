 إعلان القدس.. بداية شراكات أمنية بين إسرائيل والعرب؟ | مسائية DW | DW | 14.07.2022

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مسائية DW

إعلان القدس.. بداية شراكات أمنية بين إسرائيل والعرب؟

بايدن يتعهد في "إعلان القدس" بالعمل على دمج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وبمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. هل يمهد بايدن الطريق أمام إسرائيل لإقامة شراكات أمنية مع جيرانها العرب ضد إيران تحديدا؟

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