إعلانات هادفة بفضل التخصيص المفرط

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من خلال البيانات الشخصية للمستخدمين يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الإعلانات التجارية المناسبة. فأثناء التخصيص المفرط يُفترض استخدام البيانات الجغرافية لعمل إعلان يستهدف منطقة بعينها أو شخصا بعينه.
أصبحت السعودية والإمارات من أكثر دول العالم إنفاقا على الذكاء الاصطناعي، وإزاء ذلك، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لقمع المعارضة، ما يطرح اسئلة على سر الإنفاق الخليجي على هذه التقنيات.
من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.
من شدة الضجر من صعوبة التواصل مع الباحثين داخل مركز سيرن في جنيف ومع آخرين حول العالم، طرأت فكرة لباحث شاب بإنشاء شبكة عنكبوتية للتواصل، مسجلا ميلاد ثورة في عالم الإنترنت. ومنذ ذلك اليوم تغير العالم وأصبح "غرفة واحدة".
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