إعلانات كأس العالم تتجاهل قطر

هل تلاشى حلم نيمار في مداعبة كأس العالم؟

إنه مراوغ مهاري يمتلك جينات "الفوتسال"، ولطالما نظر إليه على أنه خليفة بيليه، لكن نيمار خرج خالي الوفاض في ثلاثة نهائيات كأس عالم شارك فيها. ولا يضمن هو نفسه التواجد في البطولة القادمة. تعريف بنيمار، الملك بدون عرش.