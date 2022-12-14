 إعلانات كأس العالم تتجاهل قطر | صنع في ألمانيا | DW | 14.12.2022

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صنع في ألمانيا

إعلانات كأس العالم تتجاهل قطر

تعد بطولة كأس العالم FIFA تجارة بمليارات الدولارات. وعادة تستفيد العلامات التجارية من شعبية كرة القدم. لكن من الواضح أن الإعلانات التجارية لشركة أديداس ونايك وغيرهما تتجاهل الدولة المضيفة قطر. فما السبب؟

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