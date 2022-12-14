إعلانات كأس العالم تتجاهل قطر

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تعد بطولة كأس العالم FIFA تجارة بمليارات الدولارات. وعادة تستفيد العلامات التجارية من شعبية كرة القدم. لكن من الواضح أن الإعلانات التجارية لشركة أديداس ونايك وغيرهما تتجاهل الدولة المضيفة قطر. فما السبب؟
قال نجم المنتخب الألماني السابق رومينيغه إنه يجب العمل على إعادة الاتزان لمنتخب الماكينات الألمانية مجدداً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة والاستفادة من التجربة المغربية الملهمة في كأس العالم.
إنه مراوغ مهاري يمتلك جينات "الفوتسال"، ولطالما نظر إليه على أنه خليفة بيليه، لكن نيمار خرج خالي الوفاض في ثلاثة نهائيات كأس عالم شارك فيها. ولا يضمن هو نفسه التواجد في البطولة القادمة. تعريف بنيمار، الملك بدون عرش.
بدأت قطر مراجعة لكامل استثماراتها في لندن بعدما منعت هيئة النقل بالمدينة إعلانات سياحية للدولة الخليجية. الهيئة قالت أن القرار جاء نتيجة لمخاوف بشأن قطر حيال حقوق مجتمع الميم ومعاملتها للعمالة الوافدة.
في قرار مفاجئ وقبل حوالي 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قطر ستحظر بيع الجعة "البيرة" في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة.
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