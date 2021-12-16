 إعلانات غير صحية من قبل المؤثرين | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2021

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صحتك بين يديك

إعلانات غير صحية من قبل المؤثرين

يتابع ملايين الشباب المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. وهم يروجون للوجبات السريعة والحلويات. ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الشباب والأطفال.

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