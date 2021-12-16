إعلانات غير صحية من قبل المؤثرين

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يتابع ملايين الشباب المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي. وهم يروجون للوجبات السريعة والحلويات. ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الشباب والأطفال.
اعتبرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى أن وعود مجموعة السبع بمنح مليار جرعة من اللقاح المضاد لكورونا مع الدول الفقيرة، قليلة جدا ومتأخرة كثيرا، مطالبة بـ"التحرك الآن" من أجل تلقيح 70% على الأقل من سكان العالم.
بعد انهيار الليرة اللبنانية ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية، أصبحت حياة المواطنين وخاصة المرضى صراعا يوميا من أجل البقاء. إحدى المريضات تروي لـ DW عربية حكايتها التي هي نموذج لمعاناة الآلاف. وماذا يقول مختصون عن أزمة الدواء؟
وفرت مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لمشاركة لقاحات كورونا بشكل عادل بين الدول الفقيرة والغنية ما يقرب من ملياري جرعة وسيتم تقديمها إلى 92 دولة نامية، وتعادل هذه الحصة متوسط حجم المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.
التهابات الكبد الفيروسية تنتشر بصورة كبيرة في الكثير من بلدان العالم. لكن فهم كيفية انتشارها وكيفية الحد من انتقالها هي الخطوات الأولى لتقليل تأثيرها. وهناك الكثير من الخرافات مرتبطة بها، نتعرف على بعضها في هذا التقرير.
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