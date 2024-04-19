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سياسةسوريا

إعلام ونشطاء: هجوم صاروخي إسرائيلي جنوبي سوريا

١٩ أبريل ٢٠٢٤

نقلت وسائل إعلاَم رسمية سورية عن مصدر عسكري أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مواقع للدفاع الجوي جنوب سوريا. وقال نشطاء سوريون إن الضربات استهدفت مواقع للجيش السوري، ولم تعلق إسرائيل كالعادة.

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لهب في سماء دمشق إثر غارة نُسبت لإسرائيل (أرشيف 21/1/2019)
مصادر سورية تتحدث عن هجوم إسرائيلي داخل سوريا، والجيش الإسرائيلي يرفض التعليق (أرشيف)صورة من: Ammar Safarjalani/Xinhua/picture alliance

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري اليوم الجمعة أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مواقع للدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية لسوريا.

واستهدفت الضربات موقعا للجيش السوري في جنوب سوريا فجر الجمعة (19 أبريل / نيسان 2024) على ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وأفاد المرصد أن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعابالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بدون أي صواريخ الدفاع الجوي" مضيفا أن "المنطقة واقعة بين زرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار". وأكد المرصد أن "غارات من الطيران الحربي  الاسرائيلي استهدفت كتيبة الرادار بدرعا لمنعها من إعطاء تعليمات للدفاع الجوي أو رصدها".

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وكان ناشطون سوريون ذكروا في وقت سابق أن ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء في جنوب البلاد الجمعة.

وأكد ريان معروف مسؤول تحرير موقع "السويداء 24" الذي يغطي أنباء من محافظة السويداءوقوع "قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أفادت بسماع فجر الجمعة بسماع  انفجارات في وسط أصفهان ، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ضد خصمها اللدود، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الجمعة لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

وعادة لا تؤكد إسرائيل أو تنف قيامها بضربات داخل سوريا.

ع.م/ (أ ف ب ، رويترز)

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