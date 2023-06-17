إعلام: وزير الخارجية السعودي في طهران في إطار عملية التقارب

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران اليوم السبت (17 يونيو/حزيران 2023) لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين، في إطار عملية التقارب بين الخصمين الإقليميين.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الوزير بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان.

وكان بن فرحان التقى مؤخراً عبداللهيان في كيب تاون، جنوب إفريقيا، وأجرى معه محادثات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إعادة فتح سفارة السعودية في إيران عقب قيام طهران بخطوة مماثلة في 6 حزيران/يونيو.



كانت إيران والسعودية قد قررتا في مارس/آذار، من خلال اتفاق توسطت فيه الصين، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد عداء استمر لسنوات هدد الاستقرار الإقليمي في دول منها اليمن وسوريا ولبنان. وأعادت إيران فتح سفارتها في السعودية رسمياً في السابع من يونيو/حزيران.

وقطعت المملكة العلاقات مع إيران في 2016 بعد أن اجتاح محتجون مقرات دبلوماسية سعودية هناك رداً على إعدام الرياض لرجل دين شيعي بارز.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحاولت إيران في الآونة الأخيرة إصلاح علاقاتها المتوترة مع العديد من دول الخليج. ويترك التقارب السعودي-الإيراني إسرائيل وحدها إلى حد كبير في مساعي عزل إيران دبلوماسياً.

واستأنفت الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في عام 2020، العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي. وانضمت البحرين والمغرب لاحقاً إلى الإمارات وأقامتا علاقات مع إسرائيل.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، د ب أ ، أ ف ب)