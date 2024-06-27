إعلام رسمي سوري: قتيلان بهجوم إسرائيلي على موقع جنوب البلاد

قالت مصادر إعلامية سورية نقلا عن مصدر عسكري إن غارة إسرائيلية استهدفت مواقع جنوبي سوريا أسفرت عن قتلين وإصابة عسكري، فيما ذكر المرصد السوري أنّ الغارة استهدفت مؤسسة تابعة لحزب الله وأوقعت ثلاثة قتل و11 جريحا.

قُتل شخصان وأصيب عسكري سوري بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء مواقع جنوبي سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري صباح الخميس (27 حزيران/يونيو 2024).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّه "حوالي الساعة 23,40 شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها". وأضاف المصدر أنّ "العدوان أدّى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارة أوقعت ثلاثة قتلى، بينهم امرأة مسنّة، و11 جريحاً، واستهدفت مركز خدمات لمؤسّسة "جهاد البناء" التابعة لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب القريبة من دمشق.

وبحسب المرصد فقد "أصيب عدد من المواطنين نتيجة شظايا صواريخ الدفاع الجوي السوري التي سقطت على رؤوس المدنيين".

وتُعدّ بلدة السيدة زينب منطقة نفوذ لمجموعات موالية لطهران ولحزب الله والحرس الثوري الإيراني مقرات فيها، وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري. وفي 19 حزيران/يونيو، قُتل ضابط سوري في غارة نُسبت لإسرائيل وطالت موقعين للجيش في نفس المنطقة.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على معلومات بشأن ضربات تُنسب إليها.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)