إعلام رسمي سوري: خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

قال التلفزيون السوري الرسمي نقلاً عن مصدر عسكري سوري إن إسرائيل شنت هجومين بشكل متزامن على المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا اليوم الخميس (12 أكتوبر/تشرين أول 2023)

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية الخاصة أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية رداً على الهجومين الجويين. وقالت إنه وقعت أضرار في مطار حلب ومطار دمشق تمثلت في تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة، لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، ولم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وقالت وزارة النقل السورية إن فرقاً فنية تحركت اليوم الخميس لتحديد مدى الضرر الذي وقع في المطارين.

وقال مصدر عسكري، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا) إن الهجمات "محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي" لتحويل الأنظار عن ما يحدث في غزة.

ولم يصدر تأكيد أو نفي من الجانب الإسرائيلي. ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك على مطاري حلب ودمشق.

وتقول مصادر إن الهدف من توجيه ضربات للمطارات هو تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى سوريا، حيث يتزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011.

جاء الهجومان غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وعشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لسوريا.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ )