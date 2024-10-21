إعلام أمريكي: إسرائيل قدمت شروط حل دبلوماسي لوقف حرب لبنان

نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ذكر موقع إخباري أمريكي أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف حرب لبنان. فما هي هذه الشروط وهل يوافق لبنان والمجتمع الدولي عليها؟

ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الإثنين 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024، أن أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت بالسماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في "تنفيذ فعال" لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحُرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

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وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من البيت الأبيض خارج ساعات العمل العادية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق. ولم ترد سفارتا إسرائيل ولبنان في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. وأضاف التقرير أن آموس هوكستين مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور بيروت اليوم لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

يأتي هذا مع توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي يوم الأحد. وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية: "نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مضيفة أن بلينكن من المقرر أن "يلتقي بالأطراف" في المنطقة الأسبوع الجاري. وبحسب تقارير وسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يصل بلينكن إلى إسرائيل يوم غد الثلاثاء.

ع.م / ف.ي (رويترز، د ب ا)