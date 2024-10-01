فلوريدا تبدأ رفع أنقاض خلفها إعصار ميلتون

2024/10/11 ١١ أكتوبر ٢٠٢٤

تسبب إعصار ميلتون بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 3 ملايين شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك وسط تحذيرات من خطر الفيضانات في العديد من المناطق. وفيما تأكد مقتل عشرة أشخاص على الأقل، يقول حاكم الولاية يقول إن فلوريدا تجنبت ما هو أسوأ