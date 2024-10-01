فلوريدا تبدأ رفع أنقاض خلفها إعصار ميلتون

كوارثالولايات المتحدة الأمريكيةفلوريدا تبدأ رفع أنقاض خلفها إعصار ميلتونTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoكوارثالولايات المتحدة الأمريكية2024/10/11١١ أكتوبر ٢٠٢٤تسبب إعصار ميلتون بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 3 ملايين شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك وسط تحذيرات من خطر الفيضانات في العديد من المناطق. وفيما تأكد مقتل عشرة أشخاص على الأقل، يقول حاكم الولاية يقول إن فلوريدا تجنبت ما هو أسوأ https://p.dw.com/p/4lhQwإعلان