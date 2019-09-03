 إعصار دوريان يخلف قتلى ودمارا ″كارثيا″ في جزر الباهاماس | أخبار | DW | 03.09.2019

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أخبار

إعصار دوريان يخلف قتلى ودمارا "كارثيا" في جزر الباهاماس

صباح الثلاثاء بدا واضحا حجم الدمار "الكارثي" الذي خلفه إعصار دوريان في جزر الباهاماس، واضعا الأرخبيل أمام "مأساة تاريخية". والمخاوف تتراجع في الولايات المتحدة بتراجع قوة الإعصار.

Hurrikan Dorian (picture-alliance/dpa/J. Burbank)

أمرت السلطات في عدة ولايات في جنوب شرق الولايات المتحدة (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان وذلك بسبب المخاوف من إعصار دوريان الذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص وبدمار كبير في جزر الباهاماس مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالى 300 كلم في الساعة. 

غير أن قوة هذا الإعصار تراجعت في الساعات الأخيرة إلى الفئة الثالثة، وفق أحدث مذكرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، أكدت أن دوريان "ثابت" عند شمال جزيرة غراند بهاما، التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار خلال أكثر من 24 ساعة.

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وأضاف المركز أن الإعصار سوف يستمر في التواجد في جزيرة غراند بهاما خلال يوم الثلاثاء (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2019) قبل أن يبدأ في التحرك ببطء نحو اتجاه شمال-غرب، "ويقترب من ساحل شرق فلوريدا".

وكان رئيس الوزراء هوبرت مينيس قد أعلن أمس الاثنين أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جزر البهاما"، متحدثا عن "مأساة تاريخية" تواجهها البلاد.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير إلى  أنه على الرغم من التراجع التدريجي في قوة الإعصار،  من المتوقع "أن يظل (في مساره) إعصارا قويا خلال الأيام المقبلة".

وضرب الإعصار الذي صنّف ضمن الفئة الخامسة منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة. قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غربا بسرعة تصل إلى ميل في الساعة.

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وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة "تريبون 242" المحلية أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وفي تقييم أولي للأضرار قامت به السلطات ومسؤولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد دمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار "أضراراً بالغة" في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان "ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي".

وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية.

وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاماس خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الإعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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