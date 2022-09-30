إعصار "إيان" في أمريكا.. مصرع العشرات وخسائر مادية "تاريخية"

لا تزال حصيلة الخسائر البشريّة الناجمة من مرور إعصار إيان عبر ولاية فلوريدا الأمريكية ترتفع، وقد أبلغت السلطات عن 23 وفاة حتّى الآن. توازيًا، يستمرّ البحث عن 17 شخصًا من ركّاب قارب للمهاجرين انقلب الأربعاء قرب أرخبيل كيز.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إنّ الكثير من الضحايا ماتوا غرقًا. وتحدّث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشريّة أكبر، وذكرت قناة "سي إن إن" أنّ 45 شخصًا لاقوا حتفهم.

أمّا حصيلة الخسائر المادّية فهي "تاريخيّة" في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حدّ غير مسبوق، بحسب رون ديسانتيس، حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقد غمرت المياه شوارع ومنازل وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن. واستعملت السلطات في كيسيمي قرب أورلاندو المراكب لإنقاذ سكّان محاصرين في منازلهم في المناطق التي غمرتها المياه.

وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى، أصبح "إيان" يحمل رياحًا سرعتها 140 كلم في الساعة ويُهدّد "بفيضانات بحريّة قاتلة" على سواحل كارولاينا الجنوبيّة وكارولاينا الشماليّة، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بكاملها، من جورجيا إلى كارولاينا الشماليّة، في حال تأهّب.

وتحدّث الرئيس جو بايدن مجددا مع ديسانتيس الجمعة للبحث في الاستجابة للكارثة، وقال إنّ "الحكومة الفدراليّة ستُواصل التحرّك من أجل سكّان فلوريدا"، وفق المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار. وقال "لقد بدأنا للتو في رؤية حجم هذا الدمار. من المحتمل أن يكون من بين الأسوأ..في تاريخ الأمة".



وبدأ انهمار الأمطار وهبوب الرياح في مدينة تشارلستون بالولاية الجنوبيّة. وواصلت فوريدا الجمعة (بالتوقيت المحلي) معاينة حجم الدمار. ويأتي هذا الإعصار بعد مرور حوالي عام على إعصار أيدا الذي وصف بأنه أعنف إعصار في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الحاكم رون ديسانتيس في مؤتمر صحافي إنّ "صور المنازل المدمّرة في فورت مايرز بيتش مقلقة جدا. كانت مركز الإعصار فعلًا، لكنّها كانت عاصفة قويّة إلى درجة أنّ هناك أيضًا أضرارًا في الأراضي الداخليّة". وأضاف أنّه حتّى صباح الجمعة، ظلّ نحو 1,9 مليون شخص بدون كهرباء.

فلوريدا تخشى خسائر بشرية كبيرة جراء الإعصار إيان

وبحسب تقديرات أولية، قد يكلّف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يصل إلى 47 مليار دولار وسيؤثر في النمو الأميركي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.

وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد زيارة الولاية الجنوبية في أسرع وقت، لكنه يريد أيضا زيارة جزيرة بورتوريكو الأميركية التي دمرها الإعصار فيونا مؤخرا. وقال "قد يكون هذا أعنف إعصار في تاريخ فلوريدا".

وقبل فلوريدا، ضرب إيان كوبا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وعن أضرار مادّية جسيمة وحرمان كثير من المنازل الكهرباء.

إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب)