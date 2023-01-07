 إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ | مسائية DW | DW | 10.01.2023

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مسائية DW

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إيران تصدر أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والقضاء الإيراني يتهمهم بارتكاب جرائم قتل والغرب يندد ويتحدث عن محاولة لإخماد المظاهرات.. فماذا وراء أحكام الإعدام هذه؟

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أثارت طهران إدانات دولية بتنفيذها حكم الإعدام برجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات غير المسبوقة منذ قرابة 3 أشهر.

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زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية

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BAKHMUT, UKRAINE - OCTOBER 28: Howitzers of the 53rd Mechanized Brigade fire towards Russian points in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on October 28, 2022 as conflicts continue in the Russian-Ukrainian war. Metin Aktas / Anadolu Agency

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A cupola lies on the ground in front of the Orthodox Church which was destroyed by Russian forces in the recently retaken village of Bogorodychne, Ukraine, Saturday, Jan. 7, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

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03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام 16.11.2022

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.

TOPSHOT - German Chancellor Olaf Scholz speak during an extraordinary session of the Bundestag (lower house of parliament) on February 27, 2022 in Berlin. - Germany on February 26, 2022 dramatically ramped up its backing for Ukraine's battle against Russia, approving weapons deliveries for Kyiv in a policy U-turn and agreeing to limit Moscow's access to the SWIFT interbank system. In a shift from its longstanding policy of banning weapons exports to conflict zones, Berlin is opening up its Bundeswehr store, pledging to transfer 1,000 anti-tank weapons and 500 Stinger class surface-to-air missiles to Ukraine. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

شولتس يندد باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع" 09.01.2023

فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.

08.01.2023, Hamburg: Eine Frau mit einem Plakat ruft während der Demonstration auf dem Jungfernstieg Parolen. Nach der Hinrichtung zwei weiterer Demonstranten im Iran sind in Hamburg mehr als 2000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den repressiven Kurs der iranischen Regierung zu protestieren. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

احتجاج جديد في ألمانيا بعد إعدام اثنين من المتظاهرين في إيران 08.01.2023

تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.

Iranian woman without the headscarf mandatory for women clash with security forces durning protest against Islamic Republic regime in Sanandaj city in the northwestern Kurdistan region, 362 people had been killed in the two-month-long protests, including 56 minors. It also reported that 56 members of the security forces had been killed, in addition to 16,033 people who were arrested. unrest continue in Iran since the murder of Mahsa Amini, Iranians have been holding daily protests anti-regime continue with intensity. Sanandaj. Iran. November 17, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

إيران تثبت حكما آخر بالإعدام بحق أحد المشاركين في الاحتجاجات 02.01.2023

أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكما آخر بالإعدام بحق أحد المشاركين في الاحتجاجات التي هزت البلاد منذ أيلول الماضي، ليصل إجمالي المدانين إلى أكثر من 20. وتشير منظمات حقوقية الى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي الأمن.