إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

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إيران تصدر أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والقضاء الإيراني يتهمهم بارتكاب جرائم قتل والغرب يندد ويتحدث عن محاولة لإخماد المظاهرات.. فماذا وراء أحكام الإعدام هذه؟
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
فيما ندد المستشار الألماني أولاف شولتس باستخدام إيران عقوبة إعدام المتظاهرين "كوسيلة للقمع"، أعلنت وزيرة خارجيته عن استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا. كما استدعت عواصم أوروبية أخرى سفراء طهران لديها للاحتجاج.
تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكما آخر بالإعدام بحق أحد المشاركين في الاحتجاجات التي هزت البلاد منذ أيلول الماضي، ليصل إجمالي المدانين إلى أكثر من 20. وتشير منظمات حقوقية الى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي الأمن.
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