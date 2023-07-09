 إعداد وجبات متناهية الصغر | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

إعداد وجبات متناهية الصغر

التركية بوركو آيدن، خبيرة السوشيال ميديا، وزوجها، مخرج أفلام الفيديو أنيل آيدن، من اسطنبول لديهما مهمة: وهو تعريف العالم بالمطبخ التركي عبر وجبات صغيرة الحجم.

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