إعداد وجبات متناهية الصغر

تركيا - انتهاء التصويت رسمياً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات، أو ما إذا كان سيتجه لجولة ثانية في 28 مايو/ أيار.