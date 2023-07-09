إعداد وجبات متناهية الصغر

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التركية بوركو آيدن، خبيرة السوشيال ميديا، وزوجها، مخرج أفلام الفيديو أنيل آيدن، من اسطنبول لديهما مهمة: وهو تعريف العالم بالمطبخ التركي عبر وجبات صغيرة الحجم.
تشن السلطات التركية منذ مدة حملة ترحيل قيل أنها تستهدف مهاجرين غير قانونيين، إلا أن قصصا يرويها سوريون تكشف أبعادا أخرى للحملة، فهل بات السوريون المقيمون منذ فترة في دائرة الاستهداف أيضا؟
استغل أردوغان ورقة انضمام السويد لحلف الناتو لفتح كل ملفات بلاده العاقلة مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو. صحيفة "دوما" البلغارية ذهبت إلى مقارنته بتاجر محترف في بازار إسطنبول يحتال بدهاء على سياح أغبياء!
تحدّى ناشطون في اسطنبول حظر السلطات تنظيم "مسيرة الفخر" السنوية للمثليين، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية التي حفلت حملاتها بخطابات كراهية ضدّ العابرين جنسياً. وانتهت المسيرة بتوقيف العشرات لكن دون أعمال عنف أو مواجهات.
أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات، أو ما إذا كان سيتجه لجولة ثانية في 28 مايو/ أيار.
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