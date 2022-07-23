 إعداد وجبات متناهية الصغر | يوروماكس | DW | 28.08.2022

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يوروماكس

إعداد وجبات متناهية الصغر

خبيرة السوشيال ميديا التركية بوركو آيدن وزوجها مخرج أفلام الفيديو أنيل آيدن من اسطنبول لديهما شغف: وهو تحضير الوجبات المحلية بأصغر حجم عرفه العالم، وهو ما ساهم في شهرتهما.

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