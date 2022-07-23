إعداد وجبات متناهية الصغر

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خبيرة السوشيال ميديا التركية بوركو آيدن وزوجها مخرج أفلام الفيديو أنيل آيدن من اسطنبول لديهما شغف: وهو تحضير الوجبات المحلية بأصغر حجم عرفه العالم، وهو ما ساهم في شهرتهما.
اعتقلت السلطات التركية نجمة أغاني البوب غولشان أوغلو على إثر تعليق اعتبره البعض مثيرا للجدل بشأن المدارس الدينية "إمام خطيب" التي تعد الأطفال ليصبحوا دعاة، فيما يؤكد محامون ألا أساس قانوني لاعتقالها.
حاولت الحكومة الألمانية حل أزمة النقص في أعداد العمال في المطارات الألمانية من خلال استقدام عمال من تركيا. لكن يبدو أنها قد فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. فما سبب ذلك؟
يعيش حوالي مئة ألف شخص مشرد في شوارع تركيا، نحو عشرة ألف منهم يعيشون في اسطنبول وحدها. ارتفع عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم في الآونة الأخيرة بشكل واضح بسبب الأزمة الاقتصادية والجائحة وكذلك بسبب تزايد عدد اللاجئين.
يشكو لاجئون سوريون مما أسموه بتصاعد عمليات الترحيل القسري لهم، على الرغم من أن بعضهم كانوا طلبة في جامعات تركية وآخرين كان لديهم وضعية "الحماية الثانوية".وأكد سوريون أنهم أجبروا على التوقيع على موافقة الترحيل الطوعي.
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