إعداد وجبات متناهية الصغر

لماذا لم تنجح ألمانيا في إغراء واستقدام عمال مطارات من تركيا؟

حاولت الحكومة الألمانية حل أزمة النقص في أعداد العمال في المطارات الألمانية من خلال استقدام عمال من تركيا. لكن يبدو أنها قد فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. فما سبب ذلك؟