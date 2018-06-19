إعتداء على سوري في برلين بسبب نجمة دواوود

بدأت قصة الإعتداء، عندما تقدم شاب مساء السبت (السابع من يوليو/ تموز 2018) ليطلب من مجموعة كبريتا لإشعال سيجارته، حيث كان أفراد المجموعة يجلسون في حديقة بوسط العاصمة برلين، وعندما لاحظ أحدهم أن نجمة دواوود السداسية تتدلى من قلادة يرتديها الشاب، إنهالوا عليه ضربا.

شرطة برلين ألقت القبض على ثمانية أشخاص لهم صلة بالحادث الذي تشتبه الشرطة بأنه بدوافع "معاداة السامية"، بحسب ما ذكرت صحيفة"فيلت" الألمانية. وإستناداً إلى المصادر ذاتها فإن الشاب الذي تعرض للإعتداء هو سوري، كما أن المجموعة تتألف من سوريين أيضاً.

وخضع الشاب إلى العلاج بعد تعرضه لجروح وكدمات في الإعتداء، وهو يوجد حالياً في "حماية السلطات" بحسب ما أكدت وسائل إعلام ألمانية التي أفادت بأنه يهودي سوري.

وكانت محكمة ابتدائية في برلين قد قررت قبل أسبوعين حبس شاب سوري يبلغ من العمر19 عاماً لمدة أربعة أسابيع بعد إدانته بالتسبب بجروح خطيرة وتوجيه شتائم. وكان المحكوم، قيد الحبس الاحتياطي منذ 19 نيسان/ أبريل 2018، بعد أن شخصته الشرطة في برلين بسبب هجومه على عربي إسرائيلي يرتدي الكيباه اليهودية وضربه بالحزام وإهانته.

م.س/ ع.غ ( د ب أ، DW)