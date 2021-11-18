 إعادة فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا وسط مخاوف من كورونا | DW الأخبار | DW | 22.11.2021

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إعادة فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا وسط مخاوف من كورونا

أعادت السلطات فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كوفيد-19، غير أن ارتفاع عدد المصابين في الآونة الأخيرة يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا.

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