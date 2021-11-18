إعادة فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا وسط مخاوف من كورونا

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أعادت السلطات فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كوفيد-19، غير أن ارتفاع عدد المصابين في الآونة الأخيرة يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا.
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
جدل واسع وانقسام بخصوص الحاجة إلى جرعة تنشيطية للقاحات كرونا بين الخبراء. توصيات رسمية لأخذها تقابلها أسئلة عديدة تنتظر إجابات عليها. فما هي تعليلات الخبراء؟
اتفقت أطراف الائتلاف الحكومي المحتمل بزعامة أولاف شولتس فرض قيود جديدة على غير المطعمين، من بينها عدم السماح لهم باستخدام المواصلات العامة دون تقديم اختبار كورونا سلبي، فيما سُجلت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا.
تفشي فيروس كورونا في ألمانيا بشكل غير مسبوق، تحولت معه من بلد "نموذج"، يُقتدى به عالميا في سياسات محاربة الجائحة، إلى بؤرة مقلقة للوباء. فما هي خلفيات هذا التحول كما يرى ذلك المحللون والمعلقون الألمان؟
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