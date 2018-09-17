 إعادة فتح مرصد فلكي أمريكي يضع حداً لسيناريوهات ″يوم القيامة″ | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

علوم وتكنولوجيا

إعادة فتح مرصد فلكي أمريكي يضع حداً لسيناريوهات "يوم القيامة"

بعد عشرة أيام على إغلاقه بصورة غامضة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، أعيد اليوم افتتاح مرصد شمسي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية. ما حقيقة الموقف؟ وكيف وضعت السلطات حداً للإشاعات ونظريات المؤامرة التي ضجت بها مواقع التواصل؟

USA Schließung von Sunspot Solar Observatory (picture-alliance/AP/Alamogordo Daily News/D. Taylor-Lehman)

أعيد الاثنين (17 أيلول/ سبتمبر 2018) افتتاح المرصد الشمسي "Sunspot Solar Observatory" بعد أكثر من أسبوع على إخلائه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي)، حسب ما أعلن المرصد، الذي يعد واحداً من أهم المراصد الشمسية في العالم، على صفحته على الإنترنت. وقال بيان لـ"جمعية الجامعات المختصة بالبحوث الفلكية" التي تشرف على المرصد إن سبب الإغلاق كان الخوف من تعرض العاملين والسكان لـ"أنشطة إجرامية" في المنطقة التي يوجد فيها المرصد، داعياً الزوار لقصد المرصد من جديد.

وكان الإف بي أي قد أخلى - وبشكل مفاجئ - المرصد في السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري دون أن يعطي أي تفاصيل أو يذكر سبب إقدامه على ذلك. حتى السلطات المحلية ومدير المرصد لم يعرفا وقتها سبب الإخلاء. وقالت "جمعية الجامعات المختصة بالبحوث الفلكية" في بيان غامض إن الإخلاء يعود لأسباب "أمنية".

على إثر ذلك انتشر عدد من النظريات التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية لتفسير الإخلاء، إذ ذهب البعض إلى أن السبب يعود إلى قرب المرصد من منطقة "روزويل"، الذي يشاع أن الحكومة الأمريكية عثرت فيه على كائنات فضائية وأبقت الأمر بعيداً عن عين الرأي العام، في حين ذهب البعض الآخر إلى التكهن بأن فلكيي المرصد شاهدوا أثناء رصدهم للشمس كائنات فضائية.

لكن فريقاً ثالثاً من أتباع نظريات المؤامرة ذهب إلى "ارتباط" ذلك بأنشطة "تجسسية"؛ خاصة وأن المرصد يقع على مقربة من قاعدة "Holloman Air Force Base"، التي يجري فيها اختبارات على أسلحة حديثة منها طائرات من دون طيار. وكانت القاعدة قد شهدت أول تجربة تفجير نووي في التاريخ.

خ.س/ ي أ

  • Ein E.T. Modell auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    خصص المعرض قاعة كبيرة لشخصيات شهيرة، عرفها الجمهور من خلال الأفلام السينمائية التي شاركت بها. مثل شخصية "إي.تي" من الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ.

  • Ein Modell des Star-Wars-Roboters C-3PO auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    المتحف الفرنسي للخيال العلمي شارك أيضاً في هذا المعرض. ومن بين معروضاته قطع أصلية شاركت في أفلام "حرب النجوم".

  • Eine glänzend polierte Holzskulptur des japanischen Künstlers Hiroyuki Masuyama auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    قطع فنية عالية المستوى، كهذا العمل للفنان الياباني هيرويوكي ماسوياما، الذي صمم كرة كبيرة تحاكي كوكب المريخ، مستخدماً 4200 قطعة خشبية صغيرة تاركا بينها فراغات صغيرة على شكل نجوم.

  • Ein russischer Raumanzug auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وفي المعرض أيضا الزي الخاص بنيل أرمسترونغ عندما وقف على القمر عام 1969. وفي الصورة زي روسي مخصص للعمل خارج المركبة. أبرز سماته المتانة والمحافظة على درجة حرارة ثابتة.

  • Ein Bronzekopf auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    للفن التشكيلي علاقة حميمة مع "الكائنات الفضائية". الفنانة السويسرية إيفا أبيلي مشاركة هنا عبر سلسلة "الأبراج الـ12".

  • Peter Paul Rubens Gemälde Die Geburt der Milchstraße auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    رسامون كبار مثل بيتر باول روبنز، اجتذبتهم مواضيع السماء. لوحته "ميلاد مجرة درب التبانة" تعود لعام 1638. أما العمل الموجود أقصى يسار الصورة "قطعة من السماء" فيعود إلى العصر البرونزي.

  • Eine Affenweltraumkapsel auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    وحتى الحيوانات طُورت لها كبسولات فضائية خاصة. وتبدو اليوم هذه الكبسولات وكأنها قطع خرسانية جامدة. وبهذه الكبسولة مثلا طار قرد من إفريقيا ووصل إلى الفضاء.

  • Eine Astronautenfigur schwebt unter einer Zimmerdecke der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    أما هذه القاعة فتجسد كيف تبدو المركبة الفضائية الحقيقية، مقرونة بأعمال فنية للفنان أوليفر فان دين بيرغ.

  • EINSCHRÄNKUNG Ausstellung Outer Space - Bundeskunsthalle Bonn

    الفضاء بين الواقع والخيال

    نُظم المعرض بالتعاون مع المركز الألماني للفضاء، والمركز بدوره له علاقات قوية مع مراكز أخرى حول العالم، مثل وكالة ناسا الأمريكية، التي شاركت بمركبة "Liberty Bell 7".

  • Eine Modell eines Spaceshuttles auf der Ausstellung Outer Space in der Bundeskunsthalle Bonn (c) DW/H. Mund

    الفضاء بين الواقع والخيال

    مجسمات وأعمال فضائية متفرقة، مثل مكوك الفضاء الموضوع هنا على عربة خاصة تجره إلى منصة الإطلاق. عمل للفنان الأمريكي توم ساكس. الكاتب: هايكه موند/ف.ي


مختارات

وأخيراً .. الكشف عن لغز "المومياء الفضائية" في صحراء أتاكاما

عندما عثر أحد صائدي الكنوز على جثة محنطة صغيرة في صحراء أتاكاما في تشيلي قبل خمسة عشر عاماً، اعتقد الكثيرون أنها لكائن فضائي بسبب شكلها الغريب. إلا أن التحاليل الجينية للحمض النووي تقول إنهم كانوا مخطئين. (24.03.2018)  

طيار متقاعد يعتقد أنه شاهد جسماً فضائيا غريباً

أكد طيار أميركي متقاعد أنه قد شاهد جسما فضائيا غريبا (أوفو) خلال إحدى مهامه، وشرح أن هذا الجسم الغامض كان مستطيلا وأبيضا، وسريع التحرك بشكل جنوني. ويظهر الجسم في الفيديو، الذي كشف عنه الجيش الأميركي مؤخراً. (20.12.2017)  

إشارة غامضة تحيي الجدل حول وجود كائنات فضائية

يدور جدل في الدوائر العلمية بعد أن التقط تلسكوب روسي يعمل بموجات الراديو إشارة من الفضاء، ما أحيى آمال البعض بإمكانية وجود كائنات فضائية ذكية تحاول القيام بما نحاول القيام به، ألا وهو استكشاف الفضاء. (31.08.2016)  

الفضاء بين الواقع والخيال

أين يعيش الكائن الخرافي "إي.تي"؟ وكيف نشأ الكون؟ وهل هناك أي نوع من الحياة في الفضاء؟ أسئلة لا تشغل بال مخرجي الأفلام والعلماء فقط، وإنما كانت موضوعاً لمعرض كبير في بون، نستعرضه معكم في هذه الصور. (06.10.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أصوات غامضة في الفضاء تثير حيرة العلماء  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  