إعادة فتح محطة قطارات شتوتغارت بعد توقف بسبب تحذيرات أمنية

رفعت شرطة ولاية بادن-فورتبيرغ تحذيرأ كانت قد أطلقته بخصوص محطة القطار الرئيسية بمدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا. وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية قد أعلن صباح الأحد (29 أكتبر/ تشرين الأول 2023)، إغلاق المحطة بسبب عملية أمنية ناتجة عن تحذير.

على ضوء ذلك كتبت هيئة السكك الحديدية "دويتشه بان" في حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه قد تحدث حالات تأخير أو إلغاء جزئي لعدد من الرحلات.

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية عن إنهاء العملية الأمنية واستئناف حركة القطارات من جديد. وأضاف المتحدث أنه ثبت أنّ "حالة التهديد غير حقيقية"، موضحا أن الشرطة قامت بتفتيش المحطة والبحث عن أية أشياء خطيرة، و"لم يتم العثور" على أي شيء خلال ذلك.

وتابع المتحدث بأنّ مركز الطوارئ كان قد تلقى تهديداً، إلا أنه أحجم عن التطرق إلى محتوى هذا التهديد بالتحديد لأسباب تتعلق بالتحقيقات.

يأتي ذلك في وقت تتلقى فيه السللطات الألمانية سلسلة من التحذيرات والتهديدات طالت عدداً من المدارس والمنشآت في مدن عدة، كمدينة أوغسبورغ وريغنسبورغ وكام بولاية بافاريا، وفي كارلسروه ومانهايم بولاية بادن-فورتمبيرغ وزولينغن وفوبرتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكيمنتس بولاية سكسونيا، وإرفورت عاصمة ولاية تورينغن.

كما تم إخلاء مبانٍ تابعة للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" في مدينة ماينز لفترة وجيزة بسبب تهديد بوجود قنبلة. وجميع هذه التحذيرت لم تكن حقيقية وفقاً للجهات الأمنية.

و.ب/ع.غ (د ب أ)