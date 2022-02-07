إعادة فتح جسر مهم بين كندا وأمريكا بعد فض الاحتجاج ضد قيود كورونا

احتجاجات كورونا تمتد إلى باريس .. وألمانيا تدرس تخفيف القيود

فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.