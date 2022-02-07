إعادة فتح جسر مهم بين كندا وأمريكا بعد فض الاحتجاج ضد قيود كورونا

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أعادت الشرطة الكندية فتح جس أمباسدور الرابط بين كندا والولايات المتحدة، بعدما فضت الاحتجاجات المناهضة لقيود مكافحة كورونا واعتقلت عشرات المتظاهرين، فيما تتواصل الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا.
فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟
كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، فيما تظاهر الكثير من الألمان في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على القيود المفروضة لمحاربة كورونا.
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
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