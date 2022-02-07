 إعادة فتح جسر مهم بين كندا وأمريكا بعد فض الاحتجاج ضد قيود كورونا | DW الأخبار | DW | 14.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إعادة فتح جسر مهم بين كندا وأمريكا بعد فض الاحتجاج ضد قيود كورونا

أعادت الشرطة الكندية فتح جس أمباسدور الرابط بين كندا والولايات المتحدة، بعدما فضت الاحتجاجات المناهضة لقيود مكافحة كورونا واعتقلت عشرات المتظاهرين، فيما تتواصل الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا.

مشاهدة الفيديو 01:40

المزيد من المركز الإعلامي

أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارضي قيود كورونا،

إعلان الطوارئ في العاصمة الكندية عقب تظاهرات ضد القيود الصحية 07.02.2022

الشرطة الفرنسية تحاول منع قوافل الحرية المطالبة بالغاء تصاريح التطعيم ومواجهات بين المحتجين والشرطة في شوارع باريس

الشرطة الفرنسية تتصدى لمتظاهرين رافضين لقيود كورونا 13.02.2022

استمرار الأزمة بين الشرطة الكندية ومحتجين يغلقون جسرا بين كندا وأمريكا، وامتداد احتجاجات قافلة الحرية في دول أوروبية

استمرار الأزمة بين الشرطة الكندية ومحتجين يغلقون جسرا بين كندا وأمريكا 13.02.2022

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتعهد بإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات على قيود الوباء، والمتواصل منذ أسبوعين.

سائقو الشاحنات يواصلون إضرابهم في كندا وجاستن ترودو يتعهد بإنهاء الإضراب 09.02.2022

المزيد DW الأخبار

تسلط غالبية أفلام دورة هذا العام من مهرجان البرليناله الأضواء على كفاح النساء من أجل حقوقهن وحقوق الآخرين.

البرليناله يسلط الضوء على نضال النساء من أجل حقوقهن 14.02.2022

في أوروبا يتم إنتاج أطنان النفايات يوميا. ولأن التخلص منها مكلف تختار دول تهريبها للخارج.

مشاكل بيئية بسبب النفايات الخطرة في الاتحاد الأوروبي 14.02.2022

تعاني تركيا من ارتفاع الأسعار بسبب نجم عن انهيار الليرة التركية. وألقت أزمة التضخم وغلاء الأسعار على صناعة السيارات.

تركيا .. أزمة في قطاع السيارات بسبب التضخم 14.02.2022

احتجاجات عارمة في العاصمة التونسية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد

آلاف التونسيين يحتجون على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد 14.02.2022

اقرأ أيضا

A protester stands atop a camper van as the convoy drives past the Arc de Triomphe on the Champs-Elysees avenue, Saturday, Feb.12, 2022 in Paris. Paris police intercepted at least 500 vehicles attempting to enter the French capital in defiance of a police order to take part in protests against virus restrictions inspired by the Canada's horn-honking Freedom Convoy. . (AP Photo/Adrienne Surprenant)

احتجاجات كورونا تمتد إلى باريس .. وألمانيا تدرس تخفيف القيود 12.02.2022

فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.

FILE PHOTO: Demonstrators carry flags and banners during a protest against the Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, September 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

حل مجلس القضاء بتونس.. آخر مسمار في نعش ديمقراطية محتضرة؟ 08.02.2022

قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟

A patient affected by the Covid-19 coronavirus lies with a artificial respiration ECMO in the Covid-19 intensive care unit (ICU) of the University hospital (Bergmannsheil Klinikum) in Bochum, western Germany, on December 16, 2021, amid the novel coronavirus COVID-19 pandemic. - The EU health agency ECDC on December 15, 2021 warned that vaccinations alone would not stop the rise of the Omicron variant of the novel coronavirus, and said strong action was urgently needed. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

ألمانيا ـ معدل قياسي في الإصابات بكورونا منذ ظهور الفيروس 06.02.2022

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، فيما تظاهر الكثير من الألمان في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على القيود المفروضة لمحاربة كورونا.

2022 Beijing Olympics - Opening Ceremony - National Stadium, Beijing, China - February 4, 2022. General view of the performers during the opening ceremony. REUTERS/Toby Melville

افتتاح أولمبياد بكين وسط مقاطعة دولية وتخوفات من كورونا 04.02.2022

انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.