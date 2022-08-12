إعادة تدوير مياه الصرف في الولايات المتحدة

بعد كارثة الزلزال.. خطر الكوليرا يهدد السكان في شمال غرب سوريا

بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟