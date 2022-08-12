 إعادة تدوير مياه الصرف في الولايات المتحدة | العولمة 3000 | DW | 29.04.2023

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العولمة 3000

إعادة تدوير مياه الصرف في الولايات المتحدة

رغم هطول الأمطار الغزيرة في ولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة، إلا أن خطر استمرار نقص المياه مستمر بعد سنوات من الجفاف. في لوس أنجلس باتت شركات المياه تعتمد آلية إعادة التدوير، لتتحول مياه المجارير إلى مياه شرب نقية في غضون ساعات فقط.

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