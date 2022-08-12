إعادة تدوير مياه الصرف في الولايات المتحدة

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رغم هطول الأمطار الغزيرة في ولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة، إلا أن خطر استمرار نقص المياه مستمر بعد سنوات من الجفاف. في لوس أنجلس باتت شركات المياه تعتمد آلية إعادة التدوير، لتتحول مياه المجارير إلى مياه شرب نقية في غضون ساعات فقط.
تقول منظمات أممية إن صعوبة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب تسببت في تفاقم تفشي داء الكوليرا في مختلف محافظات سوريا التي تمزقها الحرب. وتكافح السلطات المحلية لاحتواء المرض بأقراص الكلور واللقاحات.
معروف أن هناك أنظمة لتحلية مياه المحيطات، لكن باحثين ابتكروا نظاما لتحويل بخار مياه المحيطات إلى ماء صالح للشرب، وبالتالي الاستفادة من ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة.
بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟
تتزايد مخاطر صحية من تنامي مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، فيما أظهرت دراسات أن هذه المشكلة باتت سببا رئيسيا لوفاة العديد من المرضى حول العالم.
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