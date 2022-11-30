إعادة تدوير فني: صور من القمامة

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خردة كهربائية وبقايا أقمشة، تحولها الفنانة التركية دينيز صاديتش من إسطنبول إلى صور تشبه لوحات الفسيفساء، وتريد من خلالها زيادة الوعي بالموارد البيئية.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.
دخان أسود وأبخرة سامة نتيجة لحرائق البلاستيك المتكررة في تركيا. ونشطاء البيئة قلقون بسبب هذه الممارسات التي تتسبب بتلوث كبيرة في المناطق المعنية إلى جانب التسبب بانتشار أمراض خطيرة. فما الأسباب؟ ومن يقف وراء ذلك؟
الاحتجاجات بجامعة بوغازيتشي بمدينة إسطنبول متواصلة. ورغم الاعتقالات والمداهمات وعنف الشرطة فإن الطلبة يصرون على مطالبهم وأبرزها استقالة رئيس الجامعة المثير للجدل، والذي عينه الرئيس رجب طيب أردوغان.
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