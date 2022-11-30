 إعادة تدوير فني: صور من القمامة | يوروماكس | DW | 04.12.2022

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يوروماكس

إعادة تدوير فني: صور من القمامة

خردة كهربائية وبقايا أقمشة، تحولها الفنانة التركية دينيز صاديتش من إسطنبول إلى صور تشبه لوحات الفسيفساء، وتريد من خلالها زيادة الوعي بالموارد البيئية.

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