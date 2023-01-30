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إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

هل يمكن إعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم؟ للقيام بذلك، ينبغي فقط فصل العناصر الأولية عن بعضها البعض. كيف يتم ذلك بالضبط؟