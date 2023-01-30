 إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية | المستقبل الآن | DW | 12.03.2023

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المستقبل الآن

إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

هل يمكن إعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم؟ للقيام بذلك، ينبغي فقط فصل العناصر الأولية عن بعضها البعض. كيف يتم ذلك بالضبط؟

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Artistic reconstruction of Mbiresaurus raathi (in the foreground) with the rest of the Zimbabwean animal assemblage in the background. It includes two rhynchosaurs (at front right), an aetosaur (at left), and a herrerasaurid dinosaur chasing a cynodont (at back right). Illustration courtesy of Andrey Atuchin. A Virginia Tech graduate student found and unearthed the fossil with other paleontologists during two digs in Zimbabwe in 2017 and 2019. Sterling Nesbitt, an associate professor in the Department of Geosciences, said the discovery shows that the ‘early evolution of dinosaurs is still being written with each new find.’ Quelle: https://drive.google.com/file/d/1YIN0h2FVYJMkY-wWyPtQSOA1yjcT1rqy/view

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HANDOUT - 11.12.1972, ---, Mond: US-Astronaut Eugene Cernan steht auf dem Mond. Im Hintergrund die US-Fahne. Zwölf Menschen haben bislang den Mond betreten, der letzte vor einem halben Jahrhundert mit der «Apollo 17»-Mission. 50 Jahre später werden die Pläne zur Rückkehr nun immer konkreter. (zu dpa «Vor 50 Jahren stand der letzte Mann auf dem Mond - bald eine Frau?») Foto: Ron Evans/NASA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

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(210419) -- SHANGHAI, April 19, 2021 (Xinhua) -- Journalists interviews a staff member of NIO, a Chinese electric car maker, about new energy car eT7 at its booth during the 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) in Shanghai, east China, April 19, 2021. The 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) kicked off at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Monday. Slated for April 19 to 28, Auto Shanghai 2021 is the first of the world's biggest auto shows to run normally amid the coronavirus pandemic this year. According to the organizer, 1,000 enterprises from all over the world have registered to participate in the auto show, which boasts a total exhibition area of 360,000 square meters with 12 indoor exhibition halls. (Xinhua/Chen Jianli)

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ARCHIV - Ein Elektroauto des US-amerikanischen Herstellers Tesla wird am 29.08.2013 in der Nähe von Niebüll (Schleswig-Holstein) aufgeladen. Um Elektroautos erschwinglicher für die Massen zu machen, treibt der kalifornische Hersteller Tesla den Bau einer Batteriefabrik mit 6500 Beschäftigten voran. Foto: Carsten Rehder/dpa (zu dpa «Tesla plant gigantische Batteriefabrik für seine Elektroautos» vom 27.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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