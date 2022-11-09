إعادة تدوير البلاستيك

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تتعهد الشركات الكبرى بالتقليل من نفايات البلاستيك والحرص على الاستدامة والحفاظ على البيئة. لكن نسبةٌ كبيرة من الادعاءات الخضراء التي تعلن عنها هذه الشركات مبالغ فيها أو خادعة أو لا أساس لها من الصحة.
يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
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