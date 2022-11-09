 إعادة تدوير البلاستيك | صنع في ألمانيا | DW | 16.11.2022

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صنع في ألمانيا

إعادة تدوير البلاستيك

تتعهد الشركات الكبرى بالتقليل من نفايات البلاستيك والحرص على الاستدامة والحفاظ على البيئة. لكن نسبةٌ كبيرة من الادعاءات الخضراء التي تعلن عنها هذه الشركات مبالغ فيها أو خادعة أو لا أساس لها من الصحة‫.‬

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