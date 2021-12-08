إعادة تدوير البلاستيك

انتشار "مافيات النفايات" والإنتربول تقرع ناقوس الخطر

أدى توقف الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية منذ 2018 من جهة إلى ازدهار الواردات في دول آسيوية أخرى وفتح من جهة أخرى الباب بمصراعيه لـ "مافيا النفايات" وسوق بالمليارات، حسب تقرير للإنتربول.