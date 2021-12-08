إعادة تدوير البلاستيك

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أمام اختناق العالم بالبلاستيك، لجأت بعض الشركات لتصنيع آلات خاصة يمكنها فرز البلاستيك بنسبة 100 بالمائة بحسب النوع. فهل يمكن أن يساعد ذلك في حل معضلة كثرة القمامة؟
أدى توقف الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية منذ 2018 من جهة إلى ازدهار الواردات في دول آسيوية أخرى وفتح من جهة أخرى الباب بمصراعيه لـ "مافيا النفايات" وسوق بالمليارات، حسب تقرير للإنتربول.
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