 إعادة تدوير البلاستيك | صنع في ألمانيا | DW | 15.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

إعادة تدوير البلاستيك

أمام اختناق العالم بالبلاستيك، لجأت بعض الشركات لتصنيع آلات خاصة يمكنها فرز البلاستيك بنسبة 100 بالمائة بحسب النوع. فهل يمكن أن يساعد ذلك في حل معضلة كثرة القمامة؟

مشاهدة الفيديو 05:16

المزيد من المركز الإعلامي

DW MADE Sendung vom 2.3.2021

توربينات هوائية عملاقة 08.12.2021

Made in Germany Atom

عودة ازدهار محطات الطاقة النووية. 08.12.2021

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - توليد الطاقة وتحديات المستقبل 08.12.2021

Sendung Made in Germany, 30.11.2021. Alles rechtefrei, DW eigen

كيف نصنع جوارب من ثاني أكسيد الكربون 01.12.2021

المزيد German News Service

Feature-Titel: Klimakrise Global - Was tun gegen die Flut? Feature-Nr.: 11430 Lizenzgeber: DW

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟ 16.12.2021

Vorschaubild für DW Made

أهمية التشجير داخل المدن 15.12.2021

Made in Germany, 14.12.2021.

محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية 15.12.2021

SHIFT vom 27.02.2021 Manira Chaudhary

صحفيات عرضة للعنف عبر الإنترنت 15.12.2021

المزيد صنع في ألمانيا

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية 15.12.2021

Made in Germany, 14.12.2021.

بدائل البلاستيك 15.12.2021

Made in Germany Kohle

كيف يتسبب تعدين الفحم في نزوح ملايين الأشخاص 08.12.2021

Made in Germany Atom-Grafik

هل تنقذ الطاقة النووية المناخ العالمي؟ 08.12.2021

اقرأ أيضا

A man collects plastic for resale from the floating rubbish in Jakarta on February 26, 2009. Indonesia's parliament has approved a six-billion-dollar stimulus package to protect Southeast Asia's largest economy from the worst of the global economic crisis, lawmakers said. AFP PHOTO/Bay ISMOYO (Photo credit should read BAY ISMOYO/AFP via Getty Images)

انتشار "مافيات النفايات" والإنتربول تقرع ناقوس الخطر 28.08.2020

أدى توقف الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية منذ 2018 من جهة إلى ازدهار الواردات في دول آسيوية أخرى وفتح من جهة أخرى الباب بمصراعيه لـ "مافيا النفايات" وسوق بالمليارات، حسب تقرير للإنتربول.