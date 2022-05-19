إعادة تدوير البطاريات ومستقبل السيارات الكهربائية

هكذا يمكنك التخلص من المخلفات الإلكترونية بأمان!

مع الوقت تتكاثر لدينا المخلفات الإلكترونية والتي نريد التخلص منها لإفساح المكان لأجهزة أخرى جديدة. لكن عملية التخلص من تلك الأجهزة قد تشتمل على مخاطر منها الانفجارات واشتعال الحرائق.. إليك بعض النصائح في هذا السياق.