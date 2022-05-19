 إعادة تدوير البطاريات ومستقبل السيارات الكهربائية | عالم السرعة | DW | 29.05.2022

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عالم السرعة

إعادة تدوير البطاريات ومستقبل السيارات الكهربائية

مع انتشار السيارات الكهربائية يزداد الطلب على الليثيوم والنيكل والكوبالت ما سيؤدي إلى ندرتها. في حلقة اليوم سنتعرف على أفكار من شأنها تعزيز استدامة التنقل الرفيق بالبيئة.

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