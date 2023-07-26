إعادة تدوير الآلات القديمة

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يتم في جميع أنحاء العالم إيقاف عمل آلات صناعية: بسبب الإفلاس، أو نقل الإنتاج ، أو تحديث المصنع. وغالبًا ما تكون هذه الآلات الباهظة الثمن لا تزال جيدة. فيما تقوم شركة ألمانية بتحديثها بحيث يمكن بيعها مرة أخرى كأنها جديدة تقريبًا.
الابتكارات ضرورية لازدهار الاقتصاد الألماني والتحوّل إلى مزيد من الاستدامة، ولكن كيف تبدو عزيمة وروح الابداع لدى الشركات الألمانية في الآونة الأخيرة؟
مثل تاريخ الرابع من مايو/ أيار موعدا يفيد رمزيا باستنفاد ألمانيا مواردها الطبيعية المتجددة أو ما يطلق عليه "تجاوز موارد الأرض"، ما يعني ضرورة الحصول على الموارد من البلدان الفقيرة ومن رصيد الأجيال القادمة.
إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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