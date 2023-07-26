صنع في ألمانيا

إعادة تدوير الآلات القديمة

يتم في جميع أنحاء العالم إيقاف عمل آلات صناعية: بسبب الإفلاس، أو نقل الإنتاج ، أو تحديث المصنع. وغالبًا ما تكون هذه الآلات الباهظة الثمن لا تزال جيدة. فيما تقوم شركة ألمانية بتحديثها بحيث يمكن بيعها مرة أخرى كأنها جديدة تقريبًا.