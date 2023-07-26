 إعادة تدوير الآلات القديمة | صنع في ألمانيا | DW | 02.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

إعادة تدوير الآلات القديمة

يتم في جميع أنحاء العالم إيقاف عمل آلات صناعية: بسبب الإفلاس، أو نقل الإنتاج ، أو تحديث المصنع. وغالبًا ما تكون هذه الآلات الباهظة الثمن لا تزال جيدة. فيما تقوم شركة ألمانية بتحديثها بحيث يمكن بيعها مرة أخرى كأنها جديدة تقريبًا.

المزيد من المركز الإعلامي

MADE Sendung vom 25.07.2023

الذكاء الاصطناعي يصنع البيرة 26.07.2023

MADE Sendung vom 25.07.2023

أكبر مركز إرجاع بضائع في أوروبا 26.07.2023

MADE Sendung vom 25.07.2023

بناء منزل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد 26.07.2023

MADE Sendung vom 25.07.2023

التخلص من النفايات النووية في فنلندا 26.07.2023

المزيد صنع في ألمانيا

Videostill Sendung MADE Decoupling

الفصل - هل هذا ممكن؟ 02.08.2023

Videostill Sendung MADE Transforming Cars

هل تستطيع الولايات المتحدة إصلاح صناعة السيارات بدون الصين؟ 02.08.2023

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - آلات الأمس وآلات الغد 02.08.2023

Videostill Sendung MADE Smart Factory

المصنع الذكي - صناعة المستقبل 02.08.2023

اقرأ أيضا

An employee walks through a clean room of German semiconductor manufacturer Infineon in Regensburg, southern Germany, on Tuesday, Jan. 29, 2013. Infineon Technologies AG, headquarter in Neubiberg near Munich, offers semiconductors and systems for automotive, industrial, and multimarket sectors, as well as chipcard and security products. (AP Photo/Matthias Schrader)

الشركات الألمانية أقل جرأة وقدرة على الابتكار 12.06.2023

الابتكارات ضرورية لازدهار الاقتصاد الألماني والتحوّل إلى مزيد من الاستدامة، ولكن كيف تبدو عزيمة وروح الابداع لدى الشركات الألمانية في الآونة الأخيرة؟

Protesters stand in front of a brown coal excavator during a demonstration at the Garzweiler lignite open cast mine near Luetzerath, western Germany, on November 12, 2022. - German energy provider RWE is planning to entirely demolish houses in the village of Luetzerath for coal mining. The country's economy has restarted part of its mothballed inventory of coal power plants to relieve the pressure on gas-powered facilities, following a cut to supplies from Russia in the wake of the invasion of Ukraine. Several thousand protesters are expected to descend on Luetzerath, now a symbol of the resistance to fossil fuels, to urge more action from participants in the COP27 conference in Egypt. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

بسبب الاستهلاك المفرط.. ألمانيا تحتاج لثلاثة كواكب مثل الأرض 04.05.2023

مثل تاريخ الرابع من مايو/ أيار موعدا يفيد رمزيا باستنفاد ألمانيا مواردها الطبيعية المتجددة أو ما يطلق عليه "تجاوز موارد الأرض"، ما يعني ضرورة الحصول على الموارد من البلدان الفقيرة ومن رصيد الأجيال القادمة.

ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Doku. Lithium Ionen Story Bildbeschreibungen: Stills aus Die Lithium Ionen Story Copyright: ©Autentic Dokumentation, Lithium-Ionen-Batterie, E-Mobilität, Akku, Intralogistik, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Recycling, Innovation Sendedatum 15.02.2023

قصة بطارية أيونات الليثيوم 27.01.2023

إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

Nachtaufnahme von der BASF in Ludwigshafen mit dem Rhein im Vordergrund *** Night shot of BASF in Ludwigshafen with the Rhine in the foreground Copyright: xUdoxHerrmannx

هكذا تستعد الشركات الألمانية لمواجهة نقص إمدادات الغاز! 03.08.2022

مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟