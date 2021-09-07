 إعادة تدوير إطارات السيارات والبلاستيك | صنع في ألمانيا | DW | 27.04.2022

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صنع في ألمانيا

إعادة تدوير إطارات السيارات والبلاستيك

مشكلة البلاستيك العالمية تتزايد، ولكن يمكن أن يكون هناك حل موجود منذ عقود: إعادة التدوير الكيميائي ... هل يمكن استخدامه لإعادة تدوير البلاستيك وإطارات السيارات القديمة والمواد غير القابلة للاستخدام؟

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