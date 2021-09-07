إعادة تدوير إطارات السيارات والبلاستيك

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مشكلة البلاستيك العالمية تتزايد، ولكن يمكن أن يكون هناك حل موجود منذ عقود: إعادة التدوير الكيميائي ... هل يمكن استخدامه لإعادة تدوير البلاستيك وإطارات السيارات القديمة والمواد غير القابلة للاستخدام؟
يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟
محمية جزر النخيل اللبنانية توجد ضمن قائمة اليونسكو للمحميات البحرية العالمية لما تتضمنه من تنوع سمكي ومن حيوانات مهددة بالانقراض. بيد أن هذا الكنز الطبيعي بات مهددا بالضياع بسبب الثلوث، ما جعل باحثين يدقون ناقوس الخطر.
سلطت حادثة وفاة الطفل أسامة في مكب للنفايات بقطاع غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في جمع القمامة وكثير منهم من الأطفال. إذ دفعهم الوضع الاقتصادي الصعب للبحث عن قوتهم في "مصائد الموت" هذه.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
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