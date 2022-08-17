إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر

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تتخلص العديد من الشركات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم بعد بضع سنوات فقط، على الرغم من أن هذا ليس جيدا من الناحية البيئية والاقتصادية. لكن الآن بدأت تزدهر سوق جديدة لتكنولوجيا المعلومات المستخدم.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
من أشخاص عددهم بعدد أصابع اليد الواحدة إلى بضعة مئات، متطوعون من طيارين ومهندسين ومتخصصين يساعدون أوكرانيا في حربها. ينقلون الأدوية واللاجئين وحتى أكياس الموتى!
الفضاء الإلكتروني هو ساحة معركة الحروب الحديثة، كما هو الحال في أوكرانيا. وزيرة الدفاع الألمانية لامبريشت، زارت موقعا لإدارة العمليات السيبريانية، مؤكدة على أهمية وجود المحاربين السيبرانيين في الجيش. فكيف يعمل المركز؟
شن قراصنة "أنونيموس" هجوما سيبرانيا على فرع شركة "روسنفت" الروسية في ألمانيا، واستولوا على أكثر من عشرين تيرابايت من المعلومات. المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات ذكر أنه قدم دعمه للتحليل والسيطرة على الهجوم.
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