 إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر | صنع في ألمانيا | DW | 24.08.2022

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صنع في ألمانيا

إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر

تتخلص العديد من الشركات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم بعد بضع سنوات فقط، على الرغم من أن هذا ليس جيدا من الناحية البيئية والاقتصادية. لكن الآن بدأت تزدهر سوق جديدة لتكنولوجيا المعلومات المستخدم.

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