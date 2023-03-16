 إعادة انتخاب جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى العام 2027 | DW الأخبار | DW | 16.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إعادة انتخاب جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى العام 2027

أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده

المزيد من المركز الإعلامي

البورصات الأوروبية تيتعيد عافيتها بعد تكبد خسائر كبير امس

البورصات الأوروبية تيتعيد عافيتها بعد تكبد خسائر كبير امس 16.03.2023

افتُتح في اليابان رسميًا موسم إزهار أشجار الكرز في طوكيو أمس الثلاثاء، أي قبل الموعد المعتاد بعشرة أيام.

موسم تفتّح أزهار الكرز ينطلق مبكراً في طوكيو 15.03.2023

مراسل دي دبليو يلتقي ناجين من مجازر ارتكبت في تيغراي. ونشير إلى أن التقرير يتضمن حقائق قاسية للبعض

محاولات لسوق مرتكبي جرائم تيغراي إلى العدالة. فهل تنجح؟ 15.03.2023

معمل في صنعاء لتدوير النفايات البلاستيكية وإعادة تشكيلها في منتجات جديدة

معمل في صنعاء لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية 15.03.2023

المزيد DW الأخبار

اجتماع رئيسي كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو وعلى رأس جدول أعمالهما برامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية

رئيس كوريا الجنوبية في زيارة رسمية إلى اليابان تستغرق يومين 16.03.2023

مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء زيارته لألمانيا، ضد مساعي حكومته تمرير إصلاحات قضائية

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لبرلين ورأي المواطنين 16.03.2023

نتانياهو يدافع عن برنامجه لإصلاح القضاء في ظلّ مخاوف برلين

نتانياهو يزور ألمانيا وسط احتجاجات ضد حكومته في إسرائيل وألمانيا 16.03.2023

برغم عدم توفر الظروف المناسبة هناك ما لا يقل عن عشر صحافيات رياضة يوثقن المباريات في غزة

صحافيات الرياضة في غزة يتحدين التقاليد والظروف الصعبة 16.03.2023

اقرأ أيضا

Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 60-Jährige setzte sich bei der Wahl während des DFB-Bundestags am Freitag in Bonn gegen Kandidaten Peters durch.

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يرفض مقاطعة مونديال قطر 26.10.2022

أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف عن معارضته لمقاطعة بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد سيل من الانتقادات التي توجهها منظمات غير حكومية لقطر بشأن ملفات حقوق الإنسان والأقليات والعمالة الأجنبية.

FUSSBALL WM 2022 Testspiel im Oman 16.11.2022 Oman - Deutschland Torwart Manuel Neuer Deutschland mit One Love-Binde *** FOOTBALL World Cup 2022 test match in Oman 16 11 2022 Oman Germany goalkeeper Manuel Neuer Germany with One Love armband

"حب واحد" ـ كيف تحدى منتخب ألمانيا تهديدات الفيفا؟ 26.11.2022

اكتسب الجدل بين الفيفا واتحادات كروية أوروبية بشأن شارة "حب واحد" زخما جديدا بعد تغطية لاعبي المانشافت لأفواههم قبيل مباراتهم الأولى ضد اليابان. الإعلام الألماني والأوروبي واكب موضوعا أرخى بظلاله على مونديال قطر.

Fußball UEFA Nations League Deutschland - Ungarn am 23.09.2022 in der Red Bull Arena in Leipzig Kapitän Kapitänsbinde One Love DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Soccer UEFA Nations League Germany Hungary on 23 09 2022 at Red Bull Arena in Leipzig captain captains armband One Love DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xHDx

صحف أوروبية تنتقد رضوخ اتحادات الكرة خوفا من "عضلات الفيفا" 22.11.2022

بينما حمل الاتحاد الألماني لكرة القدم "فيفا" مسؤولية النقاش الدائر حول شارة "حب واحد"، انتقدت صحف ألمانية وأوروبية موقف الاتحادات الكروية الأوروبية وخصوصا الاتحاد الألماني، لأنه "خضع بشكل بائس" لسلطة "الفيفا".

ما ذا تعني شارة حب واحد.. وما موقف الفيفا والاتحاد الألماني؟

ما ذا تعني شارة "حب واحد".. وما موقف الفيفا والاتحاد الألماني؟ 25.11.2022

خضعت اتحادات كرة قدم أوروبية لقرار الفيفا بعدم حمل شارة "حب واحد" التي تدعم المثليين، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يطالب "بعدم تحميل النقاش السياسي على ظهور اللاعبين". فما سبب منع الفيفا حمل الشارة وماذا تعني؟