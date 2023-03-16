إعادة انتخاب جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى العام 2027

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يرفض مقاطعة مونديال قطر

أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف عن معارضته لمقاطعة بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد سيل من الانتقادات التي توجهها منظمات غير حكومية لقطر بشأن ملفات حقوق الإنسان والأقليات والعمالة الأجنبية.