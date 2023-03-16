إعادة انتخاب جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى العام 2027

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أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده
أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف عن معارضته لمقاطعة بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد سيل من الانتقادات التي توجهها منظمات غير حكومية لقطر بشأن ملفات حقوق الإنسان والأقليات والعمالة الأجنبية.
اكتسب الجدل بين الفيفا واتحادات كروية أوروبية بشأن شارة "حب واحد" زخما جديدا بعد تغطية لاعبي المانشافت لأفواههم قبيل مباراتهم الأولى ضد اليابان. الإعلام الألماني والأوروبي واكب موضوعا أرخى بظلاله على مونديال قطر.
بينما حمل الاتحاد الألماني لكرة القدم "فيفا" مسؤولية النقاش الدائر حول شارة "حب واحد"، انتقدت صحف ألمانية وأوروبية موقف الاتحادات الكروية الأوروبية وخصوصا الاتحاد الألماني، لأنه "خضع بشكل بائس" لسلطة "الفيفا".
خضعت اتحادات كرة قدم أوروبية لقرار الفيفا بعدم حمل شارة "حب واحد" التي تدعم المثليين، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يطالب "بعدم تحميل النقاش السياسي على ظهور اللاعبين". فما سبب منع الفيفا حمل الشارة وماذا تعني؟
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