إعادة انتخاب بيتر ليمبورغ مديرا عاما لمؤسسة دويتشه فيله

عقد مجلس الإعلام في مؤسسة دويتشه فيله DW اجتماعاً اليوم الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في العاصمة الألمانية برلين، أُعيد فيه انتخاب بيتر ليمبورغ مديراً عاماً للمؤسسة. وقد تم انتخاب ليمبورغ بالاجماع لمدة ست سنوات أخرى. ويتولى ليمبورغ منصبه مديراً عاما لـ DW منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وعلق رئيس المجلس الدكتور كارل يوستين على إعادة انتخاب ليمبورغ بأنه قام خلال الفترة السابقة "كمدير عام بتغييرات حاسمة وتجديدات مهمة كانت ضرورية وواجبة لضمان مستقبل DW ومنافستها على المستوى الدولي. وباتت DW باعتبارها القناة الألمانية الموجهة إلى الخارج، تتمتع بمكانة جيدة غير مسبوقة واكتسبت أهمية صحافية كبيرة على المستوى الدولي. ومجلس الإعلام سعيد بمرافقة بيتر ليمبورغ في عمله الناجح".

بدروه شكر ليمبورغ مجلس الإعلام في مؤسسة دويتشه فيله "لثقته الكبيرة التي كانت واضحة من خلال التصويت". وأضاف أن هذا يعتبر "أساساً قوياً لمتابعة تقدم DW ودفعها للأمام على المستوى الدولي خلال السنوات المقبلة".

وفي الوقت نفسه تقدم مدير عام دويتشه فيله بالشكر إلى المسؤولين والعاملات والعاملين في المؤسسة لتعاونهم وعملهم الجيد والناجح خلال فترة إدارته السابقة للمؤسسة.

(DW)