إعادة انتخاب المالطية ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

أعيد انتخاب المحافظة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي بحصولها على أغلبية ساحقة من الأصوات خلال افتتاح أول جلسة عامّة للبرلمان في ستراسبورع بعد الانتخابات التشريعية الأوروبية الأخيرة.

انتخب نواب أوروبا في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء (16 تموز/يوليو 2024)، روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لفترة جديدة.

وجرى التصويت على إعادة انتخاب ميتسولا لفترة جديدة مدتها عامان ونصف العام في أولى جلسات البرلمان الأوروبي من الفترة الجديدة في مقره بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وحصلت ميتسولا على ولاية جديدة لسنتين ونصف، إثر تأييد 562 نائباً انتخابها مقابل 61 نائباً صوّتوا لصالح منافستها الوحيدة الإسبانية إيريني مونتيرو من اليسار الراديكالي.

وافتُتحت الجلسة العامّة لتؤشر إلى بداية ولاية تشريعية جديدة مدّتها خمس سنوات، في أجواء دولية متوترة على إثر محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفي ظل تهديدات الكرملين ضدّ مدن أوروبية وزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين.

وتعد ميتسولا (45 عاماً) ثالث امرأة تتولى هذا المنصب. وميتسولا هي عضو في البرلمان منذ عام 2013.

وكان من المتوقع أن تحظى ميتسولا، من مالطا، والتي تنتمي لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، بدعم النواب للفوز بولاية أخرى، بعدما فاز حزب الشعب الأوروبي بـ 188 مقعداً في الانتخابات الأوروبية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي.

وتم انتخاب ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي لأول مرة في 18 كانون الثاني/يناير 2022 خلفاً للإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي خلال فترة ولايته.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)