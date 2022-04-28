 إعادة البناء في إربين الأوكرانية | مراسلون حول العالم | DW | 29.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

إعادة البناء في إربين الأوكرانية

بعد انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف بدأ بعض السكان في العودة إلى منازلهم. في إربين وعلى الرغم من مخاوف عودة القصف الروسي بدأ السكان في إعادة بناء منازلهم المهدمة.

مشاهدة الفيديو 02:45

المزيد من المركز الإعلامي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة موسكو الى قبول التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة 28.04.2022

أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية، يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا

كييف تسقط تمثال "الصداقة الروسية الأوكرانية" 27.04.2022

استضاف بوروسيا دورتموند ، أحد أكبر أندية كرة القدم في ألمانيا ، نادي دينامو كييف الأوكراني في مباراة خيرية لكرة القدم

مباراة ودية بين دورتموند ودينامو كييف تجمع 400 ألف يورو لأوكرانيا 27.04.2022

زيارة وزيري خارجية ودفاع أمريكا لكييف.. الرسائل والنتائج

زيارة وزيري خارجية ودفاع أمريكا لكييف.. الرسائل والنتائج 25.04.2022

المزيد مراسلون حول العالم

الموسيقى في مواجهة صفارات الإنذار

مراسلون حول العالم - الموسيقى في مواجهة صفارات الإنذار 29.04.2022

Smoke rises after an attack by Russian army in Odessa, on April 3, 2022. - Air strikes rocked Ukraine's strategic Black Sea port Odessa early Sunday morning, according to an interior ministry official, after Kyiv had warned that Russia was trying to consolidate its troops in the south. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

أوديسا تستعد لمعركة حاسمة 29.04.2022

الموسيقى لمواجهة صفارات الإنذار

الموسيقى لمواجهة صفارات الإنذار 29.04.2022

Abt Daniil Irbits (l) vom St. Georg Kloster der Russisch-Orthodoxen Kirche steht mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der Kirche. Das St. Georg Kloster kümmert sich derzeit um etwa 20 Personen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Nordbrandenburg geflüchtet sind.

الدير كعنوان للأمان 29.04.2022

اقرأ أيضا

Firefighters put out a fire after a Russian rocket attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, April 28, 2022. Russia mounted attacks across a wide area of Ukraine on Thursday, bombarding Kyiv during a visit by the head of the United Nations. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

أوكرانيا.. قصف صاروخي يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش 29.04.2022

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy poses for a picture with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin before a meeting, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 24, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

بلينكن بعد زيارة كييف: روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح! 25.04.2022

قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.

UN Secretary-General Antonio Guterres (3R) walks during his visit in Borodianka, outside Kyiv, on April 28, 2022. - UN Secretary-General Antonio Guterres arrived on April 28, 2022 to the town of Borodianka outside Kyiv where Russian forces were accused of having killed civilians, an AFP journalist on the scene reported. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

غوتيريش في أوكرانيا: "الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية" 28.04.2022

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.

28.04.2022 *** President Joe Biden speaks about the war in Ukraine in the Roosevelt Room at the White House, Thursday, April 28, 2022, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

"الناتو" يستعد لحرب تستمر سنوات وبايدن يطلب اعتماد 33 مليارا لدعم كييف 28.04.2022

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس برصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، فيما أكد أمين عام حلف الناتو أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.