إعادة البناء في إربين الأوكرانية

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بعد انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف بدأ بعض السكان في العودة إلى منازلهم.
في إربين وعلى الرغم من مخاوف عودة القصف الروسي بدأ السكان في إعادة بناء منازلهم المهدمة.
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صاروخين على كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بينما كثفت موسكو هجومها في شرق البلاد ما دفع واشنطن لقطع وعود جديدة بمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الرئيس الأوكراني زيلنسكي في كييف ويزور ضواحي المدينة التي شهدت مجازر، وذلك بعد اجتماعه الذي وصفه بـ"المفيد جداً" مع بوتين. وبولندا تطالب بتمويل إضافي لرعاية اللاجئين الأوكرانيين.
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس برصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، فيما أكد أمين عام حلف الناتو أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.
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