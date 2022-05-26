إعادة اكتشاف التنوع

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ينمو القمح منذ اثني عشر ألف سنة على الأقل إلى جانب العديد من أنواع الحبوب الأخرى.
في حلقة اليوم سنتعرف على عالم زراعي يقوم بفحص ما يسمى "الأصناف القديمة" لإعادتها إلى الحقول.
تراجعت أسعار القمح والذرة بشكل حاد في الأيام الأخيرة نتيجة التأثير المشترك للطقس الملائم للزراعات، والأمل الذي أثارته فرضية إقامة ممرات بحرية لإخراج الحبوب من أوكرانيا. فهل ستنخفض الأسعار أكثر؟
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.
تخوض الأمم المتحدة مفاوضات مكثفة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء غزوها جارتها وبالتالي تمنع تصدير حبوبها التي يعتمد عليها الملايين.
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