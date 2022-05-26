المستقبل الآن

إعادة اكتشاف التنوع

ينمو القمح منذ اثني عشر ألف سنة على الأقل إلى جانب العديد من أنواع الحبوب الأخرى. في حلقة اليوم سنتعرف على عالم زراعي يقوم بفحص ما يسمى "الأصناف القديمة" لإعادتها إلى الحقول.