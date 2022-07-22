إعادة افتتاح دار أوبرا سيدني افتتاحها بعد تجديد نظام الصوت

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تعد دار الأوبرا في سيدني أشهر المعالم في أستراليا، لكنها كانت تنعاني من عدم كفاءة نظام الصوت. الآن بعد عامين ونصف من التجديدات، أعيد افتتاح قاعة الحفلات الموسيقية بدار الأوبرا بنظام صوتي جديد.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
في حين ألغت بعض الدول عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب جائحة كورونا بل وحتى بيع الألعاب النارية، تمضي دول أخرى في احتفالاتها التي تشكل الألعاب جزءا أساسياً فيها. ودول أخرى كاليابان لجأت لطرق بديلة، ما هي؟
يستقبل العالم العام الجديد بشكل مختلف تماما كما عهده في السابق، فلم تتلألأ ساحات المدن الكبرى بعروض الأضواء ولم يخرج الآلاف إلى الشوارع. إنها تبعات عام لا ينسى، عام كان كـ "الجحيم" في وصف البعض، إنه عام كورونا.
العديد من شركات الطيران لاحظت بأن طائراتها العملاقة عالية التكلفة، ومع تأثر قطاع الطيران بأزمة كورونا، قررت أشهر شركتين بشكل أسرع من المتوقع إيقاف إنتاج اثنتين من أكبر ظائراتها وهما بوينغ 747 وإيرباص A380.
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