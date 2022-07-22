إعادة افتتاح دار أوبرا سيدني افتتاحها بعد تجديد نظام الصوت

العالم يستقبل 2021 بحذر ويودع عام "كورونا"

يستقبل العالم العام الجديد بشكل مختلف تماما كما عهده في السابق، فلم تتلألأ ساحات المدن الكبرى بعروض الأضواء ولم يخرج الآلاف إلى الشوارع. إنها تبعات عام لا ينسى، عام كان كـ "الجحيم" في وصف البعض، إنه عام كورونا.