 إعادة افتتاح دار أوبرا سيدني افتتاحها بعد تجديد نظام الصوت | DW الأخبار | DW | 22.07.2022

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DW الأخبار

إعادة افتتاح دار أوبرا سيدني افتتاحها بعد تجديد نظام الصوت

تعد دار الأوبرا في سيدني أشهر المعالم في أستراليا، لكنها كانت تنعاني من عدم كفاءة نظام الصوت. الآن بعد عامين ونصف من التجديدات، أعيد افتتاح قاعة الحفلات الموسيقية بدار الأوبرا بنظام صوتي جديد.

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