إعادة إحياء بطاريات السيارات الكهربائية القديمة

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كيف تتعامل مع البطاريات التي لم يعد من الممكن استخدامها في السيارات الكهربائية؟ شركة نونام تقوم بتحويلها إلى "الحياة الثانية للبطاريات" كي يمكن استخدامها في الهند لإضاءة الشوارع أو تشغيل ماكينات الخياطة.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
قد لا يولي السائقون اهتماما بالموسيقى التي يشغلونها أثناء القيادة. لكن دراسة لإحدى شركات السيارات الكهربائية، كشفت عن أن الاستماع إلى مقطوعات كلاسيكية للموسيقي العالمي، بيتهوفن، لها تأثير على سلوك السائق واستهلاك الطاقة.
كشف تقرير صحفي أن ألمانيا ستمنح شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية دعماً بأكثر من مليار يور، لمصنعها للبطاريات في ألمانيا. بيد أن وزارة الاقتصاد تقول إنه لم يتم بعد تحديد المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة الأمريكية.
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