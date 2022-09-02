 إعادة إحياء بطاريات السيارات الكهربائية القديمة | عالم السرعة | DW | 08.09.2022

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عالم السرعة

إعادة إحياء بطاريات السيارات الكهربائية القديمة

كيف تتعامل مع البطاريات التي لم يعد من الممكن استخدامها في السيارات الكهربائية؟ شركة نونام تقوم بتحويلها إلى "الحياة الثانية للبطاريات" كي يمكن استخدامها في الهند لإضاءة الشوارع أو تشغيل ماكينات الخياطة.

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