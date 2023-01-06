إطلاق نار في هامبورغ أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

قل موقع قناة (RTL) الألمانية الخاصة إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بحي الستردورف في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا. ووقع إطلاق النار في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس (التاسع من مارس/ آذار 2023).

وقالت قناة (n-tv) الإخبارية الألمانية إن عدد القتلى والجرحى ربما يكون أكثر. وفي بث مباشر للقناة ظهرت أعداد كبيرة لسيارات الشرطة وكذلك رجال الشرطة الذين يقتحمون مبنى قالت القناة إنه ربما يكون كنيسة أو مبنى يستخدم ككنيسة لجماعة شهود يهوا. وقالت القناة إنه ربما كان داخل المبنى حوالي 40 شخصا في ساعة وقوع إطلاق النار.

وتابعت القناة إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق النار هو من نوع "إطلاق النار العشوائي" أو هجوما مسلحا.

ص.ش/ ع.ش

-المزيد من التفاصيل بعد قليل-