إطلاق نار في فرانكفورت والقبض على أربعة أشخاص

قال متحدث باسم الشرطة بمدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الثلاثاء (28 أيار/ مايو 2019) ، إن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال عملية أمنية موسعة أعقبت شجارا وقع وسط المدينة. وأشار المتحدث إلى إطلاق نار خلال الشجار وإصابة شخص برصاصة في ساقه وآخر بجروح قطعية.

وكانت الشرطة قد ناشدت المواطنين عبر حسابها على موقع تويتر تجنب ساحة كونستابلر فاخه، المخصصة للمشاة، وسط المدينة.

ولم تكشف الشرطة أسباب وخلفيات المشاجرة وكذلك هوية الشخص المصاب والأربعة الذين ألقي القبض عليهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر. واكتفى المتحدث بالقول إن الشرطة بدأت تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الجريمة وخلفيتها.

ويشار إلى أن العديد من رجال الشرطة شاركوا في السيطرة على المشاجرة، وذلك بعد أن تلقت الشرطة بلاغا من أحد شهود العيان بسماعه عدة طلقات نارية بالقرب من الساحة المذكورة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)