إطلاق نار ساعة الذروة بمحطة مترو أنفاق بنيويورك والبحث عن مشتبه به

جرح 16 شخصا على الأقل في إطلاق نار صباح الثلاثاء (12 أبريل/ نيسان 2022) في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك فيما تبحث الشرطة عن مشتبه فيه. وأشارت السلطات إلى العثور على عبوات ناسفة في المكان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها شهود برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة "شارع 36" في حي بروكلين. واظهر مقطع مصور آخر حشودا تخرج من عربات المترو وسط دخان كثيف وصراخ وتدافع.

وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع خلال فترة الصباح في محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في بروكلين. وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها "إن بي سي نيويورك" وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الشرطة تبحث عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز وبزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن، الذي أعلن تدابير تقييدية جديدة بشأن الأسلحة الاثنين، أبلغ بحادث إطلاق النار وقد عرضت الرئاسة مساعدة سلطات نيويورك.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين، وحضّت الناس على تجنّب المنطقة. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "16 شخصا".

وأظهرت لقطات مصورة وجودا أمنيا كثيفا حول محطة "شارع 36"، بينهم ضباط مدججون بالسلاح وعشرات من سيارات الشرطة وسيارات الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ومن جانبها، قالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم اطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

وأعلنت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل أنه لم "يفتح تحقيق في عمل إرهابي" حتى الآن، وقالت سيويل في مؤتمر صحافي عقد في بروكلين فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار "لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة. يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر".



يذكر أنه في الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)