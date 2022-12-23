 إطلاق نار بباريس.. حصيلة القتلى ترتفع والشرطة توقف مشتبها به | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.12.2022

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إطلاق نار بباريس.. حصيلة القتلى ترتفع والشرطة توقف مشتبها به

قالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت مشتبهاً به في حادث إطلاق نار بباريس أودى بحياة عدة أشخاص وإصابة آخرين. مصدر في الشرطة أكد أن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

رجال شرطة فرنسيون في موقع إطلاق النار بباريس

قالت النيابة الفرنسية إن السلطات ستفحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار.

أكد مكتب المدعي العام في باريس أن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد إطلاق نار في المدينة. وجاء البيان بعد تقارير مفادها أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرين، من بينهم اثنان كانت إصابتهما خطيرة. وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو اليوم الجمعة (23 ديسمبر/كانون الأول 2022) إن إطلاق النار الذي وقع في مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مضيفة أن المهاجم المشتبه به معروف للسلطات.

وأضافت أن السلطات ستفحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار. وأكدت النيابة إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أنه سيتوجه إلى موقع إطلاق نار مميت في باريس، مضيفا أنه يقدم التعازي لأقرباء الضحايا.

كما قدمت آن هيدالجو، عمدة باريس التعازي لأسر الضحايا، قائلة إنه ستقام خدمة دعم نفسي في مبنى بلدية الدائرة العاشرة.

وأطلقت عدة أعيرة نارية في شارع رو دنجان، وهو شارع تصطف على جانبيه المتاجر الصغيرة والمقاهي في الدائرة العاشرة بالعاصمة، مما أثار حالة من الذعر. وأظهرت لقطات تلفزيونية حية أن الشرطة المسلحة قامت بفرض طوق أمني وانتشرت عدة سيارات إسعاف في مكان الحادث.

مختارات

حدث إطلاق النار في شارع دانغان بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي. وأشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أنه عند تقاطع شارعي دانغان ودوتوفيل أحضرت نقالات إلى المكان حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا.  

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه تم فتح تحقيق. وأضاف أن المسلح يبلغ من العمر 69 عاما وتم اعتقاله وأن الحادث انتهى. ولم تذكر الشرطة دوافع مطلق النار. 

رجال شرطة فرنسيون في موقع إطلاق النار بباريس

قال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل. من جانبها، ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية اليوم أن الرجل الذي اعتقل في الحادث معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.  

وأضاف المصدر أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة" وهو "في الستين من عمره تقريباً"، موضحا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. وأضاف أن الرجل "اعتقل مع سلاحه ... دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي".

وذكر شاهد لوكالة فرانس برس أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت محدثة حالة من الفوضى في الشارع. وقال شاهد آخر لتلفزيون بي.إف.إم إن المشتبه به كان رجلا أبيض فتح النار في صمت.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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